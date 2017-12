Na, da hat der Oberbürgermeister wohl alle überrascht. Michael Cerny bestellte vor ein paar Tagen heimlich und in Eigenregie diesen aufblasbaren und rund sechs Meter großen Weihnachtsmann für den Rathausbalkon. Das Stadtoberhaupt bangte anfangs noch, ob das Päckchen auch rechtzeitig ankommen würde. Das tat es aber pünktlich zum Nikolaustag. Glück gehabt!

Standhaft bleibt der Neuzugang auf jeden Fall, dafür sorgt ein Luftgebläse. Handelt es sich bei der Aktion auch um eine Hommage an den Luftkunstort Amberg? Passend wäre es auf jeden Fall. Die Reaktionen waren am Mittwoch jedenfalls eindeutig: "Lustig" und "schön" finden ihn die Erwachsenen, "cool" die Kinder. Auch wenn die Vorweihnachtszeit noch ein paar Wochen andauert, muss Cernys gigantischer neuer Freund in ein paar Tagen wieder verschwinden. "Er war ja extra nur für Nikolaus", erklärt Pressesprecherin Susanne Schwab.