Im schlimmsten Fall hätte die Benutzung des Smartphones für die Frau aus dem Raum Amberg lebensgefährlich werden können. Deshalb zog das Zollamt Amberg es aus dem Verkehr.

Die Frau hatte das vermeintlich günstige Teil per Internet aus Fernost bestellt. Da die Unterlagen dazu nicht vollständig waren, öffnete der Paketdienst die Sendung. Zollbeamte stellten dann fest, dass die erforderliche CE-Kennzeichnung fehlte. Die Kontrollmitteilung an die Bundesnetzagentur ergab zudem erhebliche Mängel am Ladegerät. Es fehlten Isolierungen am Netzteil, was zu einem Stromschlag führen könne, wie Birgit Lange, die Leiterin des Zollamts Amberg in einer Pressemitteilung erläutert. Mitarbeiter des Zollamts Amberg zogen das gefährliche Smartphone ein und benachrichtigten die Empfängerin.