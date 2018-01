Zum Gedenken an Karl Valentin lädt die Stadtbibliothek am 70. Todestag am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr zu einer Veranstaltung rund um Leben und Werk von Karl Valentin ein. Der Münchner Volkssänger und Komiker starb 1948 an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Aus diesem Anlass präsentiert das Theater Oberhausen das Stück "Die Ver(w)irrungen des Nepermuk Semmelmeier" - einen schräg skurrilen Riesenblödsinn frei nach Karl Valentin. Der Schauspieler Martin Müller-Reisinger erhielt für dieses Programm 2009 den Kleinkunstpreis. Müller-Reisinger wird von Corinna Fuhrmann am Klavier begleitet; sie hat das Amberger Publikum bereits im vergangenen Jahr als "Lucy van Kuhl" begeistert. Neben den beiden Künstlern und dem schwarzen Kasten mit Tasten befinden sich auf der Bühne eine Gitarre, eine Mundharmonika und ein Blasebalg.

Nepermuk Semmelmeier führt durch die Labyrinthe der Alltagskatastrophen und direkt in die Schwierigkeiten der Kommunikation. Er versucht den Widersinnigkeiten des Lebens auf die Spur zu kommen und outet sich dabei als wahrer Philosoph des Alltags. Natürlich sind auch Valentin-Zitate im Programm wie "Jeder Irrsinnige wird mir recht geben" und "Das ist Ernst! Ich mach keinen Spaß! Das liegt mir nicht!" Eintrittskarten gibt es für 15 Euro, ermäßigt zehn Euro in der Stadtbibliothek.