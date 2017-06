Überraschend ist die Nachricht nicht: Wer mit dem Fahrrad an einen Zebrastreifen kommt, muss absteigen und schieben. Daran erinnerte die Polizei am Mittwoch im Zuge der Aktionswoche "Amberg fährt Rad".

Freundlich machten die Beamten die Fahrradfahrer auf geltende Regeln aufmerksam und verteilten Flyer. Prompt stiegen die meisten ab, bevor sie die vielbefahrenen Straßen am Nabburger Torplatz überquerten. "Sie wissen aber schon, das die meisten hier nur absteigen, weil Sie dastehen", rief eine Frau zu Polizeihauptkommissar Peter Hofrichter und Polizeioberkommissar Wolfgang Simeth hinüber. Damit sprach sie das aus, was die Beamten sich schon gedacht hatten. "Wissen wir", kommentierten sie mit einem Lächeln. Diese unverfängliche Kontaktaufnahme war auch durchaus gewollt. Robert Hausmann, Leiter der Amberger Polizeiinspektion, betonte, dass hier kein "erhobener Zeigefinger" regieren soll, sondern es primär um die Informationen geht."Wenn ein Auto in der Nähe ist, muss man über den Zebrastreifen schieben. Wenn nicht, kann man ganz normal die Fahrbahn überqueren." Dann genieße man aber auch nicht die Vorrechte des Zebrastreifens. Klingt logisch. Info-Veranstaltungen wie diese sollen auch helfen, Unfälle zu vermeiden. 2017 gab es in Amberg 55 Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. "Das ist im Schnitt einer pro Woche", sagte Hausmann.AngemerktZehner für Falsch-RadlerVon Andrea MußemannGehört hat man die Regeln irgendwann schon mal. Und wieder vergessen. Oder verdrängt. Da tut es gut, wenn man völlig unverfänglich daran erinnert wird, was sich eigentlich gehört: Zum Beispiel, dass man auf Gehwegen nicht radeln darf. Einzige Ausnahme ist, wenn man ein Kind unter zehn Jahren begleitet. Die - und in diesem besonderen Fall dann auch wir - dürfen. Wenn die kleinen Rabauken unter acht sind, müssen sie sogar auf dem Gehweg fahren. Das wiederum ist vielleicht auch dem ein oder anderen Fußgänger neu, der schon mal einen Gummireifen in den Kniekehlen hatte. Wer also keine Kinder-Radler dabei hat - und damit sind keine Getränke gemeint - muss in jedem Fall die Straße benutzen. Falsch-Radler zahlen im Falle einer Verwarnung übrigens zehn Euro. Die freundlichen Hinweise der Polizei am Mittwoch gab es dafür gratis.