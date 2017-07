Der Dachstuhl ist bereits in Flammen gestanden, als die Feuerwehren Amberg und Gailoh mit 50 Einsatzkräften am Sonntagabend bei strömendem Regen zu einem Brand in der Hubertusstraße in Gailoh ausrücken mussten.

Warnung vor Gewittern

Gailoh. Gegen 18.30 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Zeugen sagten aus, dass ein Blitz in das Zweifamilienhaus eingeschlagen hatte. Dabei gab es einen lauten Knall und für kurze Zeit war der Strom unterbrochen. Dann begann es, aus dem Dachstuhl zu rauchen und zu qualmen. Die Einsatzkräfte um Kommandant Bernhard Strobl löschten mit Hilfe eines Teleskopmasts und mussten anschließend das Dach öffnen, um an die Glutnester im Dachgebälk heranzukommen.In dem Haus lebt eine 41-Jährige sowie ein älteres Ehepaar mit 84 und 83 Jahren. Die beiden Senioren konnten sich rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten. Sie erlitten jedoch jeweils eine leichte Rauchvergiftung, die in einem Krankenhaus behandelt wird. Die Polizei Amberg schätzt den Schaden durch das Feuer indes auf zwischen 250 000 und 300 000 Euro.Das Feuer brach während einer großen Gewitterfront aus, die am Abend über Amberg hinwegzog. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Nachmittag eine Warnung herausgegeben, dass es im Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg starke Gewitter geben könnte. Die Wetterexperten warnten auch vor örtlichem Blitzschlag. Zu weiteren Bränden in der Region kam es nach Angaben der Polizei nicht, allerdings knickten im Stadtgebiet Amberg etliche Verkehrsschilder um und Bauzäune wurden vom Wind umgedrückt.