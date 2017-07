Sie gehören laut "FOCUS Gesundheit" erneut zu den besten Medizinern Deutschlands: Professor Volker Groß und Professor Anton Scharl vom Klinikum St. Marien.

Patienten mit Magen-Darmerkrankungen sind in der Klinik für Innere Medizin II von Chefarzt Volker Groß sehr gut aufgehoben. Der angesehene Spezialist wurde von seinen Fachkollegen wiederholt überdurchschnittlich häufig empfohlen und erhielt auch von ehemaligen Patienten die bestmögliche Bewertung. Bereits zum siebten Mal findet sich zudem Anton Scharl unter den Krebsspezialisten: Der Chefarzt der Frauenklink in Amberg und Weiden gilt als ausgewiesener Experte bei Brustkrebs und gynäkologischen Tumoren. Gemeinsam mit seinem Team hat er das zertifizierte gynäkologische Krebszentrum und das Brustzentrum am Amberger Klinikum etabliert und baut derzeit das gynäkologische Krebszentrum am Klinikum Weiden auf. "Das positive Feedback der Fachkollegen und Patienten ist eine tolle Auszeichnung für die engagierte Arbeit unserer beiden Chefärzte", sagte laut Pressemitteilung Dr. Harald Hollnberger, der Ärztliche Direktor des Klinikums. Seit 1993 dient die Focus-Ärzteliste Patienten als wichtige Orientierungshilfe. Im Zentrum steht die Frage: "Von wem würden Sie sich behandeln lassen?".