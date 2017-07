Der Polizeihubschrauber kreist knatternd, teils im Tiefflug, über der Altstadt und macht jedem Passanten den Ernst der Lage klar: Auf ein Juweliergeschäft in der Unteren Nabburger Straße wurde ein Raubüberfall verübt - die drei Täter sind auf der Flucht und werden intensiv gesucht.

Diese Nachricht verbreitete sich am Montagmittag wie ein Lauffeuer in der City. Gegen 13 Uhr informierte Peter Merold, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Regensburg, die Medien: gegen 10.20 Uhr hätten drei unbekannte junge Männer mit mindestens einer Schusswaffe das Geschäft betreten, den 66-jährigen Inhaber bedroht und niedergeschlagen. Dessen Ehefrau (63) habe im Laden daneben den Lärm gehört, sei zu ihrem Mann rübergelaufen und ebenfalls von den drei Tätern niedergerungen worden. Laut Merold erbeuteten die drei Täter Uhren und Schmuck im Wert von rund 50000 Euro.Die Polizei gab folgende Täterbeschreibung heraus: Drei hellhäutige junge Männer, maximal 30 Jahre alt. Zwei Männer schmächtig und ein Mann athletisch und stark gebräunt. Die Haarfarbe der Männer war dunkel. Sie waren gegelt und gescheitelt. Einer war circa 1,80 Meter groß, hatte kurze dunkelgrau-melierte Haare. Er trug eine blaue Jeans, ein schwarz-blau kariertes Hemd und hatte eine Jacke dabei. Ein weiterer Täter war circa 1,65 bis 1,73 Meter groß, schmächtig und hell bekleidet. Außerdem war ein Täter auffallend an sichtbaren Körperbereichen tätowiert und Brillenträger.Die drei flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tätern sowie zum Tatgeschehen. Wer auf Personen stößt, die zu der Beschreibung passen, sollte aber nicht selbst eingreifen, sondern den Polizeinotruf 110 wählen. „Die Täter sind bewaffnet.“Während des Überfalls sollen die drei Männer dunkle Kapuzenshirts getragen haben, bei denen sie die Kapuzen übers Gesicht gezogen hatten. Der Inhaber des Juweliergeschäfts wurde mittelschwer verletzt und kam zur Behandlung ins Klinikum. Gegen 13 Uhr wurde die gesperrte Untere Nabburger Straße wieder für den Verkehr freigegeben.Nach Informationen der Redaktion wurde der Inhaber des Juweliergeschäfts bei dem Überfall gefesselt. Er soll dann auf die Straße gelaufen sein. Sein Hilfeschrei sei aber zunächst unverständlich gewesen, da er noch eine Mundfessel getragen habe. Eine Passantin habe ihn davon befreit.Im Laufe des Nachmittags wurde bekannt, dass gegen 11.30 Uhr im Bahnhofsbereich zwei Männer als Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden waren. Ihre Vernehmungen seien noch nicht beendet, hieß es am späten Nachmittag vonseiten der Polizei.