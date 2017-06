Vier ältere Herrschaften, zwei Feiern, ein Tag. Ein besonderer Tag. Ihr Tag. Die Eheleute Dedic und Eheleute Pallek feiern Eiserne Hochzeit. Das sind 65 gemeinsame Jahre.

Amberg. (gfr) Ein derartiges Ehejubiläum ist sehr selten. Und dass er am gleichen Tag zwei Ehepaaren zur Eisernen Hochzeit gratulieren durfte, das freue ihn besonders, sagte Bürgermeister Martin Preuß.Ein Gratulationsschreiben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist schon etwas Besonderes, vor allem, wenn es vom Staatsoberhaupt auch noch persönlich unterzeichnet ist. Am 31. Mai konnten Anna und Josef Dedic sowie Ingeborg und Franz Pallek ihren 65. Hochzeitstag und damit Eiserne Hochzeit feiern. Die Glückwünsche und das Geschenk der Stadt, handbemalte Tee- oder Kaffee-Haferl, überreichte Bürgermeister Martin Preuß.1950 lernten sich der Graveur Josef Dedic und seine spätere Frau Anna kennen. Beide arbeiteten in der Glasfabrik Moser in Karlsbad. In der tschechischen Stadt gaben sich beide 1952 auch das Jawort, dabei hatten sie bewusst den 31. Mai gewählt, den Hochzeitstag von Annas Eltern.Ein Sohn kam zur Welt, Jahre später ein Enkel und vor etwa eineinhalb Jahren ein Urenkel. Im Juli des Jahres 1976 durften die Eheleute Dedic nach Deutschland übersiedeln. Sie lebten kurzzeitig im Traßlberger Übergangswohnheim, bevor sie eine Wohnung in der Amberger Raiffeisenstraße beziehen konnten.Anna Dedic fand im Klinikum St. Marien eine Anstellung, ihr Mann war im Versand der Grammer AG beschäftigt. Während vor der Ausreise nur Urlaube in den früheren Ostblockstaaten möglich waren, nutzten die Dedics die neue Freiheit, um viel in den Alpen und bei Städtereisen unterwegs zu sein.Auch die Eheleute Pallek lernten sich bei der Arbeit kennen, Ingeborg war Bürokauffrau, Franz war im Baugewerbe tätig. Als das Büro von Inge Pallek 1950 umgebaut wurde, lernten sie sich kennen, am 31. Mai 1952 heirateten sie. Im Laufe der Jahre kamen drei Töchter auf die Welt, schließlich acht Enkelkinder und später auch noch vier Urenkel. Ab Ende der 50er- Jahre arbeitete Ingeborg Pallek bei Siemens, 1954 wechselte Franz Pallek auch zu dem Konzern. Aber nach 13 Jahren machte er sich selbstständig und eröffnete ein Versicherungsbüro, das er gut 30 Jahre bis zur Rente führte. Ingeborg Pallek arbeitete zwischendurch im Kaufhof, ab 1969 erledigte sie die Büroarbeiten ihres Mannes. Kräftig einstecken musste Franz Pallek als Boxer beim früheren TuS Amberg, dann in der Box-Abteilung des SC Germania und beim Boxclub, aber in seinen mehr als 50 Kämpfen holten sich die Gegner auch blutige Nasen. Vor 23 Jahren bezogen Ingeborg und Franz Pallek ein Haus in der Feldbauerstraße. Aus dem Sportler wurde ein Hobbygärtner.Ingeborg Pallek widmet sich mit Leidenschaft der Handarbeit und versorgt die Großfamilie mit ihren kunstvollen Tischdecken. Den Urlaub verbrachten Ingeborg und Franz Pallek im Alpenraum, aber auch Rumänien und die Kanarischen Inseln waren schon Reiseziele.