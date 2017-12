Ein schöneres Weihnachtsgeschenk gibt es nicht: Zwei Familien haben in Amberg an Heiligabend Nachwuchs bekommen. Im Klinikum St. Marien sind Theo und Emilia zur Welt gekommen.

Die Amberger Weihnachtsbabys sind beide die ersten Kinder ihrer Eltern. Wobei mit Emilia eigentlich gar nicht als Christkind gerechnet wurde: Ihr Geburtstermin wäre erst der 9. Januar gewesen. Und vorab deutete auch nichts darauf hin, dass es die Kleine so eilig haben und bereits an Heiligabend zur Welt kommen würde.Mama Jasmina Wolf konnte ihr Töchterchen dann aber bereits am Sonntag um 4.58 Uhr in die Arme schließen. Emilia kam damit gut zwei Wochen früher als geplant - 47 Zentimeter groß und 2580 Gramm schwer. "Mama und Baby sind beide wohlauf und freuen sich schon auf ihre gemeinsame Zeit zu Hause", teilt Klinikums-Pressesprecherin Mariella Kramer mit.Theo, der Zweite im Bunde, ließ sich Zeit bis in die Abendstunden: Um 21.02 Uhr war es bei ihm soweit. Nach der Geburt brachte er 3540 Gramm auf die Waage und misst 52 Zentimeter. Wie Emilia ist auch Theo das erste Kind seiner Eltern, Jennifer und Veith Walther, die aus Velburg zur Entbindung ins Amberger Klinikum gekommen waren.