bekommt die nächste Großbaustelle auf einer wichtigen Straße und damit erneut eine weiträumige Umleitung. Diesmal ist es die B 299 ab dem Amberger Schmetterling an der B 85 bis zur Erzbergbrücke, die gesperrt wird. Vollständig - voraussichtlich drei Wochen lang.

Das gilt nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Amberg-Sulzbach ab Montag, 21. August. Gleich zu Wochenbeginn soll es losgehen mit den Arbeiten, die laut Pressemitteilung bewusst in die Schulferien gelegt wurden. Um die mit den Umleitungen verbundenen Verkehrsbehinderungen "so gering wie möglich zu halten und insbesondere Auswirkungen auf den Schulbusverkehr ausschließen zu können, hat sich das Staatliche Bauamt in Abstimmung mit der Stadt, der Verkehrsbehörde und der Polizei dazu entschlossen, die Maßnahme in der verkehrsärmeren Zeit der Sommerferien auszuführen", erläutert die Behörde den Hintergrund.Auf dem Abschnitt zwischen dem erst vergangenes Jahr eröffneten sogenannten Amberger Schmetterling und der nördlich gelegenen Erzbergbrücke geht es um die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn. "Die notwendigen Bauarbeiten lassen sich aufgrund der Vorgaben des Arbeitsschutzes, der beengten Verhältnisse sowie unter Berücksichtigung technischer Rahmenbedingungen nur unter Vollsperrung der B 299 machen", schildert die Behörde, die die Bürger um Verständnis bittet und gleichzeitig die weiträumige Umfahrung des Stadtgebiets empfiehlt. Außerdem rät sie, "Behinderungen bei den individuellen Fahrtplanungen zu berücksichtigen, einen entsprechenden Puffer einzuplanen und die Baustelle möglichst anderweitig zu umfahren".In jedem Fall seien den Umleitungen und der Beschilderung "strikt Folge zu leisten". Soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen, gehen die ausführende Firma und das Bauamt laut Presseinfo davon aus, dass das ganze Projekt in drei Wochen, also "spätestens zum Ende der Sommerferien" abgeschlossen wird.

800 000 Euro für neue Fahrbahn

Zwei Umleitungen "Um die Verkehrsbelastung des Straßennetzes zu reduzieren", richtet das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach eine großräumige Umleitung ab dem Knotenpunkt B 85/B 299 (Amberger Schmetterling) über die B 85 nach Sulzbach-Rosenberg und von dort über die B 14 und Hahnbach zurück zur B 299 ein. Die kleinräumige innerörtliche Umleitung erfolgt nach seiner Auskunft ebenfalls ab dem Schmetterling über die B 85, den Altstadtring und über die Bayreuther Straße zurück zur B 299. In der Gegenrichtung gelten die Strecken in analoger Weise.

Amberg. (ath) Das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach spricht von Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten, die im gesperrten Abschnitt auf der B 299 fällig werden (siehe nebenstehenden Artikel). Im Einzelnen gehe es um das Abfräsen schadhafter Asphaltschichten, die Verstärkung und Erneuerung der darunterliegenden Binderschicht, der Entwässerungsrinnen, der Straßendecke, der Bankette und Fahrbahnmarkierungen. Außerdem würden der Belag auf der Erzbergbrücke und, wie im vergangenen Jahr schon angekündigt, die beiden nördlichen Verbindungsrampen des Amberger Schmetterlings erneuert. Aufgrund der Verkehrsführung im Zuge des damaligen Brückenbaus am Schmetterling war es seinerzeit nicht möglich gewesen, die bestehenden Anschlussrampen mit neuen Asphaltbelägen zu versehen, erläutert das Staatliche Bauamt. Da diese Asphaltierung die Sperrung der jeweiligen Anschlussrampen erforderlich mache, würden diese Arbeiten nun heuer ausgeführt, bei denen aber nur mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Die Baulänge einschließlich der Rampen betrage rund zwei Kilometer. Insgesamt investiert das Bauamt Amberg-Sulzbach rund 800 000 Euro.