Der Umzug war für August geplant. Mittlerweile ist November und es wird wohl noch bis Ende Januar, Anfang Februar dauern, bis die Jura- Werkstätten ihren Neubau in Betrieb nehmen können. Es gab Verzögerungen auf der Großbaustelle, wie das bei einem Projekt dieser Dimension - wir reden von einer 19-Millionen-Euro-Investition - nicht selten ist.

Dennoch nimmt Bernhard Albrecht, der Geschäftsführer der Einrichtung, den Verzug nicht so gelassen hin. Schließlich war gerade der Umzug vom alten ins direkt daneben liegende neue Domizil an der Hans-Thoma-Straße während der Betriebsferien im August vorgesehen. Wenn eben die Produktion stillsteht und genügend Zeit für die von den Mitarbeitern mitgetragene Mammutaufgabe gewesen wäre. Die Beschäftigten hätten trotz Urlaubs gerne mitangepackt und die kleineren Teile ihrer Arbeitsplätze umgezogen.Das werden sie auch im kommenden Jahr tun, aber eben unter laufendem Betrieb, was die Sache nicht einfacher macht. Bernhard Albrecht ärgert sich außerdem darüber, dass nun in der kalten Jahreszeit zwei Häuser geheizt werden müssen: Alt- und Neubau, der wegen der innen laufenden Arbeiten auch schon temperiert sein muss. "Das ist nicht ganz ohne", sagt der Geschäftsführer, der andererseits weiß, dass "der Bau entsprechende Qualität haben muss" und nun nicht derart auf die Tube gedrückt werden kann, nur damit alles schnell fertig ist. Gerade der Innenausbau, bei dem es zu Verzögerungen kam, erfordere Genauigkeit, weil es hier unmittelbar um die künftigen Arbeitsplätze geht.Albrecht verhehlte nicht, dass gerade durch die nötige europaweite Ausschreibung die eine oder andere Firma von weither eingebunden ist, die oft nicht deutsch sprechende Arbeiter auf der Baustelle habe und deren Leiter sich ebenso eher selten vor Ort blicken ließen. Speziell beim Einbau von Gruppenleiterbüros sei es vor diesem Hintergrund zu einer Verzögerung gekommen, die damit endete, dass dem Unternehmen sogar der Auftrag entzogen werden musste. Jetzt macht laut Albrecht eine Firma aus dem Landkreis mit dieser Aufgabe weiter, die sich schon wegen ihrer Nähe und ihres Namens in der Region keine Blöße geben will. "Es geht jetzt aufs Ende zu, wir liegen in den letzten Zügen", ist der Geschäftsführer froh, nun "auf die Zielgerade einzubiegen". Auch die Beschäftigten seien nach wie vor "heiß auf den Umzug", bietet ihr Neubau mit einer Fläche von rund 8800 Quadratmetern allein im Hauptbau doch viel mehr Platz und modernste Arbeitsbedingungen für 355 Beschäftigte (rund 35 mehr als bisher).Außerdem entstehen, wie berichtet, ein im Souterrain untergebrachter neuer Bildungsbereich und eine Förderstätte. Allein Letztere kostet mit ihrer Ausstattung für Schwerstbehinderte rund 2,1 Millionen Euro. Sie hat eine Kapazität von 24 Plätzen und soll künftig Betroffene aus den Amberger und Sulzbach-Rosenberger Jura-Werkstätten aufnehmen.