Für acht junge Leute hat am Freitag die Ausbildung bei der Sparkasse Amberg-Sulzbach begonnen. In den ersten Tagen erhalten sie laut einer Pressemitteilung eine Einführung und erste Tipps für den Einsatz in der Filiale. Unterstützt werden sie dabei laut einer Pressemitteilung von Ausbildungsleiterin Birgit Birner und älteren Lehrlingen. Vorstandsvorsitzender Dieter Meier wünschte den neuen Kollegen einen erfolgreichen Start. Zum ersten Mal werden die Auszubildenden am Freitag, 8. September , die Filialen kennenlernen. Insgesamt dauert die Ausbildungszeit zweieinhalb Jahre. Sie sieht neben dem Einsatz in den Filialen der Sparkasse auch einen Einblick in weitere Fachabteilungen vor.