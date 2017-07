Es hatte seine besten Tage längst hinter sich, jetzt liegt es vollends in Trümmern. Das eingeschossige Gebäude in der Regensburger Straße, in dem früher der Teppichhändler Aro Heimtextilien verkaufte, wird - genauso wie der legendäre Imbissstand daneben - abgerissen.

"In 14 Tagen sind wir mit den Abbrucharbeiten fertig", sagte Karlheinz Brandelik, Chef der Gewerbebau GmbH am Mittwoch. Die städtische Tochter ist Eigentümer des Areals. Der Platz wird für das neue Parkdeck an der Marienstraße gebraucht. An dieser Stelle soll eine von zwei Ein- und Ausfahrten entstehen. Der deutschlandweit tätige Parkhaus-Investor Goldbeck (Bielefeld) will das Vorhaben realisieren. Um das Projekt umzusetzen fehlt allerdings noch die Unterschrift unter den Vertrag mit der Stadt. Bild: Wolfgang Steinbacher