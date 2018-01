Ganz vorne in der Publikumsgunst auf der Stuttgarter Tourismusmesse CMT lagen laut der zuständigen Pressestelle die "Bierstadt" und der Luftkunstort Amberg. "Wie schon in den Vorjahren stand unser Messeauftritt im Mittelpunkt regen Interesses", berichtet die Leiterin der hiesigen Tourist-Information, Martina Meixner.

Ihre Mitarbeiter Corina Rumpler und Hubert Röder hatten Amberg auf der Schau vertreten, die mit mehr als 2000 Ausstellern aus fast 100 Ländern als die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit gilt. Hier werden nicht nur reizvolle Reiseziele präsentiert, sondern auch Informationen, Tipps und Adressen zur Urlaubsvorbereitung speziell auch mit Caravans, Reisemobilen und Freizeitfahrzeugen vorgestellt. Parallel dazu ging in Ambergs Kulturpartnerstadt Freiberg die zweite Auflage eines "Wochenendes der Partnerstädte" über die Bühne. Und auch hier blieb das Interesse nicht aus, berichteten Emma Adamczyk und Monika Bounds, die die Stadt in der Tagungshalle Nicolaikirche repräsentierten. Unter anderem mit einem in der dortigen Region kaum bekannten Bierschnaps.Der allgemeine Zuspruch auf beiden Messen, teilt das Rathaus mit, bekräftige die städtischen Touristiker, "dass auch im Jahr 2019 diese beiden Termine wieder auf dem Messeplan stehen, um das Augenmerk der Besucher auf die Stadt Amberg zu lenken". Diese positive Gesamtbilanz zog Meixner warf damit gleichzeitig einen Blick in die Zukunft des Wirtschaftsfaktors Fremdenverkehr.