"Aus, Schluss, Ende!" Die Sprache der letzten Anzeigentexte verdeutlicht die Dramatik: Dem Amberger Fachgeschäft Zeitler bleibt nichts anderes übrig, als aufzugeben. Dichtzumachen nach 91 traditionsreichen Jahren, was schon bei der ersten Bekanntmachung im August viele Amberger schockierte.

Im Fachhandel informiert, im Internet für wenige Euro billiger eingekauft