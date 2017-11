Die Wirtschaft in der Region boomt wie lange nicht. Das IHK-Gremium sieht in der sehr guten Geschäftslage aber auch Risiken. "Es gibt erste Anzeichen einer Überhitzung. Und das kann Verwerfungen mit sich bringen", sagt Vorsitzender Rolf Pfeiffer.

Wir könnten noch schneller wachsen, aber in der Geschäftsleitung befassen wir uns derzeit eigentlich nur mit Personalthemen. Unternehmer Georg Baumann

Amberg. (tk) Laut Angaben des IHK-Gremiums, das am Dienstag zu seiner Herbstsitzung bei der Firma Lüdecke zusammengekommen war, haben die in der Stadt ansässigen Industriebetriebe von Januar bis August ihren Gesamtumsatz auf rund 1,8 Milliarden Euro gesteigert. Das seien 13,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im Landkreis sei eine ähnliche Entwicklung festzustellen: Dort liege das Plus bei 8,2 Prozent. Noch größer sei der Boom im Bau. Die Stadt sei mit 27,1 Prozent beim Umsatzzuwachs sogar Spitzenreiter in der Oberpfalz. Der Landkreis liege bei 18,7 Prozent."Dabei könnten die Zahlen noch höher sein", sagt IHK-Geschäftsstellenleiter Johann Schmalzl. Eine Umfrage der IHK Regensburg für die Oberpfalz und Kelheim unter rund 300 Mittelständlern habe ergeben: 50 Prozent können ihre Potenziale nicht ausschöpfen. "Weil es den Unternehmen an Fachkräften mangelt, müssen sie Aufträge ablehnen." Die Unternehmen im Raum Amberg-Sulzbach haben laut einer Pressemitteilung des IHK-Gremiums allein in den vergangenen zehn Jahren mehr als 10 500 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosenquote sei massiv gesunken. Sie liege im Landkreis nur noch bei lediglich 2,3 und in der Stadt bei 4,7 Prozent."Die Unternehmen merken das, wenn sie Arbeitskräfte suchen", wird Pfeiffer zitiert. So gut wie alle Gremiumsmitglieder seien händeringend auf der Suche nach Personal. Georg Baumann von Baumann Automation hofft darauf, bald seinen 1000. Mitarbeiter einzustellen, aber: "Wir könnten noch schneller wachsen, aber in der Geschäftsleitung befassen wir uns derzeit eigentlich nur mit Personalthemen." Am Bau müssen laut IHK derzeit sogar 72 Prozent der von ihr befragten Firmen Aufträge ablehnen. Bauunternehmer Jürgen Arbogast klagt zusätzlich über Projektverzögerungen: "Der Statiker bringt die Statik nicht mehr pünktlich (...) und der Bau verzögert sich. Im Prinzip haben wir alle ein Personalproblem."Dass es bei den Zulieferern eng wird, beobachtet auch Industrieunternehmer Walter Herding von der gleichnamigen Filtertechnik-GmbH. Er befürchtet wie viele andere im Gremium steigende Belastungen für die Belegschaft. "Wir haben im Moment Vollauslastung, und das wird im nächsten Jahr so weitergehen." Rolf Pfeiffer gibt in der Pressemitteilung zu bedenken: "Wir können uns alle anstrengen, bei der Fachkräftegewinnung ein größeres Stück aus dem nicht größer werdenden Kuchen zu bekommen. Dabei sollten wir uns darum kümmern, den Kuchen größer zu machen." Als geeignetes Mittel sehen die Firmenvertreter die qualifizierte Weiterbildung des vorhandenen Personals. Es gebe viele Mitarbeiter, in denen noch Potenzial stecke. Wie das geweckt werden kann, zeigte der Leiter der Agentur für Arbeit in Amberg, Manfred Tröppl. Mit dem Weiterbildungsprogramm "WeGebAU" unterstütze die Behörde Firmen bei der Qualifizierung älterer oder ungelernter Kräfte.