Viel Energie und Zeit haben die Absolventen der Berufsfachschulen des Klinikums in den vergangenen drei Jahren in ihre Ausbildung investiert. Und das hat sich gelohnt.

Amberg. Die Abschlusszeugnisse waren für die jungen Leute der Lohn für ihre Bemühungen. Mit einem Einserschnitt haben Lucy Freller (1,0), Yvonne Grembler (1,0), Nadine Jaiser (1,3) und Corinna Rieger (1,3) ihre Ausbildung beendet. Sie und ihre 31 Kollegen sind jetzt laut einer Pressemitteilung aus St. Marien bei der offiziellen Examensfeier im Stadttheater feierlich verabschiedet worden - als Gesundheits- und Krankenpfleger. Während ihrer Ausbildung haben die Schüler von ihren Lehrern und von den Praxisanleitern auf den Stationen die nötige Theorie und Praxis für ihr weiteres Berufsleben mit auf den Weg bekommen. "Die drei Jahre sind sehr schnell vergangen, denn es gab viel zu tun", wird Schulleiterin Karin Meixner in dem Schreiben zitiert.Klinikumsvorstand Manfred Wendl dankte allen Absolventen im Namen des Klinikums für ihr Engagement und erinnerte sie auch an das Leitbild des Krankenhauses: Medizin. Menschlichkeit. Miteinander. Wendl wörtlich: "Im Mittelpunkt steht die Menschlichkeit. Ein menschlicher Umgang untereinander und vor allem mit den Patienten und Besuchern ist ein bedeutender Baustein für die positive Wahrnehmung unserer Arbeit. Mit Freundlichkeit und Höflichkeit, einem guten Wort zur rechten Zeit und einem offenen Ohr können Sie sehr viel dafür erreichen." Der Tag des erfolgreichen Endes der Ausbildung sei in jedem Leben ein wichtiges Datum: "Sie erhalten Ihre Examensurkunden und haben damit den Berufsabschluss - hoffentlich in Ihrem Traumberuf - erreicht. Der Pflegeberuf bietet übrigens beste Perspektiven. Absolut zukunfts- und krisensicher."Auch Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender Michael Cerny, Pflegedirektorin Kerstin Wittmann, Brigitte Wedemeyer (Vorsitzende der Schwesternschaft Wallmenich-Haus vom BRK) und Jens Trögner, der stellvertretende Ärztliche Direktor des Klinikums, gratulierten den Absolventen zur ihren Leistungen und wünschten ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.