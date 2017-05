Die gute Nachricht: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter. Die Quote liegt aktuell bei 3,5 Prozent. Die schlechte: Fachkräfte waren auch im Mai 2017 absolute Mangelware.

Im April lag die Arbeitslosenquote noch bei 3,8 Prozent, nun sind es 3,5. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der Agentur für Arbeit hervorgeht, waren in der Amberger Geschäftsstelle Mitte Mai 1990 Frauen und Männer gemeldet. Das sind 120 weniger als vier Wochen zuvor. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es 2190 Jobsuchende. Damals lag die Quote noch bei 3,9 Prozent.Manfred Tröppl, der neue Chef der Amberger Agentur, kommentiert die aktuellen Zahlen mit diesen Worten: "Die allgemein gute wirtschaftliche Entwicklung hat sich in allen Branchen fortgesetzt und positive Auswirkungen auf die Beschäftigung am regionalen Arbeitsmarkt gezeigt. Alle Saisonkräfte sind zwischenzeitlich wieder in Beschäftigung." Es gibt aber auch ein großes Aber. Im gewerblichen Bereich sind qualifizierte und leistungsfähige Facharbeiter seit langem kaum zu finden. In den Metall- und Elektroberufen bestehen laut Monatsbericht aktuell sehr gute Beschäftigungschancen. Das war allerdings in den Vormonaten auch schon der Fall. Fachkräfte mit Berufserfahrung sind heiß begehrt. Mittlerweile sind die Firmen laut Tröppl so weit, dass sie auch Bewerber ohne Berufserfahrung mit Handkuss nehmen. Stellen am Bau und im Baunebengewerbe sind zudem ebenfalls weiterhin sehr schwierig zu besetzen.Gut sieht es dagegen für Arbeitssuchende in der Hotel-Branche und Gastronomie aus. Gleiches gilt für den medizinischen Bereich, die Pflege und die Physiotherapie. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut Tröppl kräftig gestiegen. Seit Jahresbeginn meldeten Betriebe im Amberger Bezirk rund 1340 neue sozialversicherungspflichtige Stellenangebote. Das sind 300 mehr als noch vor einem Jahr um diese Zeit.