Die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält weiter an. In der Stadt Amberg sank die Arbeitslosenquote von August auf September von 5,2 auf 4,9, im Landkreis von 2,7 auf 2,5 Prozent.

Arbeitsmarkt in Zahlen Amberg-Sulzbach



Arbeitslose gesamt: 1491 (-205)



Arbeitslose SGB III: 827 (-53)



Arbeitslose SGB II: 664 (-152)



Arbeitslosenquote: 2,5 % (-0,4)



AL-Quote SGB III: 1,4 %(-0.1)



AL-Quote SGB II: 1,1 %(-0,3)



Offene Stellen: 745 (+175)



Unterbeschäftigung: 2141 (-168)



UB-Quote: 3,6 (-0,3)



Amberg



Arbeitslose gesamt: 1137 (-192)



Arbeitslose SGB III: 413 (-52)



Arbeitslose SGB II: 724 (-140)



Arbeitslosenquote: 4,9 (-0.9)



AL-Quote SGB III: 1,8 (-0.2)



AL-Quote SGB II: 3,1 (-0,6)



Offene Stellen: 634 (+205)



Unterbeschäftigung: 1698 (-199)



UB-Quote: 7,2 (-0,9)



Zur Erläuterung: Arbeitslose nach SGB III sind "normale" Arbeitslose, die noch ihr Arbeitslosengeld bekommen. Arbeitslose nach SGB II sind Hartz-IV-Empfänger. Die sogenannte Unterbeschäftigung (UB) erfasst Menschen, die zwar ohne Arbeit sind, sich aber in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Arbeitsagentur befinden. Die Unterbeschäftigung erfasst aber auch Arbeitnehmer, die kurzfristig und vorübergehend erkrankt sind.

Amberg. "Die seit dem Frühjahr fortgesetzte Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, und zwar in allen Branchen und Wirtschaftsbereichen, bildet die Grundlage für die sehr gute Entwicklung am Arbeitsmarkt", so der Amberger Geschäftsstellenleiter Manfred Tröppl. Wichtig sei es nun schnellstmöglich alles daran zu setzen, das breitgefächerte Angebot an vielen offenen Stellen und das Angebot an vorhandenen Arbeitssuchenden, sowohl qualitativ als auch quantitativ in Einklang zu bringen.Der gemeinsame Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter biete allen Arbeitgebern seine Unterstützung mit Beratungsdienstleistungen und Förderangeboten bei der Besetzung der freien Stellen an, so Tröppl laut Pressemeldung der Agentur für Arbeit.Am Ausbildungsmarkt seien noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Nur noch wenige gemeldete Ausbildungssuchende seien hingegen noch "unversorgt" und suchten eine Ausbildungsstelle oder Alternativen. Späteinsteigern stehe nach wie vor ein breites Angebot an freien Ausbildungsstellen für einen Last-Minute-Einstieg zur Verfügung.