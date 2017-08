Es ist das typische Beispiel einer Firma, die von der Tradition in die Moderne geführt wird. Ludwig Erras gibt seinen Fachbetrieb für Forst- und Gartengeräte in jüngere Hände. Deutlich sichtbar wird das mit der Verlegung des Domizils von Speckmannshof ins Gewerbegebiet West, das damit ein neues Krönchen bekommt.

Berater wird Unternehmer

Personal und Service gleich

Genauer gesagt hat das Gebäude, das bisher als Werbemarke ein Krönchen trug, einen neuen Regenten. Er heißt Roland Krauß und hat den ehemaligen Sitz der Druckerei "Die Printzen" erworben, von dem hier die Rede ist. Das Anwesen an der Fuggerstraße, das sich hinter seinem Kopfbau - hier prangt noch die Firmen-Krone - mit zwei Anbauten weit nach hinten erstreckt, erschien dem neuen Eigentümer ideal für den Umzug des Fachbetriebs.Im Grunde entspricht er eher einer Neuansiedlung, denn auf insgesamt rund 1200 Quadratmetern Nutzfläche entsteht ein modernes Firmendomizil, das mit dem deutlich kleineren in Speckmannshof kaum zu vergleichen ist. Zumindest optisch, weshalb der Amberger Bauingenieur Horst Kraus, der den nötigen Ausbau an der Fuggerstraße betreut, das Projekt so beschreibt: "Tradition geht in die Zukunft."Für diesen Neubeginn investiert Roland Krauß neben einem Millionenbetrag auch persönlich viel: Er wird vom ehemaligen Verkaufsberater des Motorsägen- und Motorgeräteherstellers Stihl im Außendienst zum Unternehmer.Und zwar, weil er das Potenzial des eingeführten Forst-, Garten- und Reinigungsgeräte-Fachbetriebs erkannt hat, den Ludwig Erras aufgebaut und 27 Jahre lang geführt hat. Noch bis Jahresende ist er selbst in Speckmannshof aktiv - so lange dauert es mit dem Umbau und bis zur Neueröffnung im Ex-Printzen-Haus, die für 2. Januar 2018 geplant ist.Ludwig Erras (56) ist sich sicher, mit dem 32-jährigen Krauß einen guten Nachfolger gefunden zu haben. Nicht nur, weil sich die beiden durch die Besuche des Stihl-Vertreters schon länger kennen, sondern auch weil der Kulmainer mit dem gleichen Personal, den selben Produkten, Kunden und Serviceleistungen weitermachen will, wie sie Erras am Herzen liegen. Das war dem 56-Jährigen besonders wichtig, der deshalb die Übergangszeit auch begleiten will, bevor er sich anderen Aufgaben, unter anderem im privaten Bereich, widmen möchte.Neben den sechs Angestellten übernimmt Krauß nicht nur den Verkauf der Geräte, sondern auch die komplette Service- und Reparaturabteilung mit. Für Letzteres wird die Werkstatt am neuen Standort im bestehenden hinteren Anbau mehr als doppelt so groß (rund 300 Quadratmeter plus 130 für Ersatz- und Fertigteillager). Auch der Verkaufsbereich im flachen mittleren Trakt wächst auf etwa 500 Quadratmeter hinter großen Glasfenstern. (Hintergrund)

Nur 500 Meter vom alten Standort weg

Amberg. (ath) Im bekannten Kopfbau der früheren Printzen-Druckerei an der Fuggerstraße - dort, wo das Krönchen thront(e) - werden sich nach dem Umbau auf zwei Etagen Sozial-, Verwaltungs- und Schulungsräume (für Geräteeinweisungen und -vorführungen) befinden. Außerdem ist im ersten Stock eine Wohnung vorgesehen, in die der neue Geschäftsinhaber Roland Krauß selbst einziehen wird, der damit seinen Wohnsitz von Oberwappenöst (Gemeinde Kulmain) nach Amberg verlegt.Stolz ist sein Namensvetter Horst Kraus als Planer und Projektsteuerer neben der gesamten Betriebsveränderung auf die "optimale Raumausnutzung" der einstigen Druckerei. Praktisch keine Ecke bleibe ungenutzt, andererseits müsse für die Vergrößerung nichts neu- oder angebaut werden, was im fast vollbelegten Gewerbegebiet West eh schwierig geworden wäre. Die Lage hier am Ende der Fuggerstraße ist laut Kraus ideal, weil der bisherige Sitz in Speckmannshof nur etwa 500 Meter Luftlinie entfernt ist. Für die Kunden bedeute das keine große Umstellung - "sie können fast auf ihrem gewohnten Trampelpfad weitermarschieren".Eines wird es aber im alten Printzen-Bau völlig neu geben: einen Online-Handel für Forst- und Gartengerätebedarf, den Roland Krauß zusätzlich aufbauen will. Dafür und für die anderen Bereiche wird er nach eigener Auskunft mittelfristig auch weiteres Personal einstellen.