Bayernweit haben laut einer Pressemitteilung insgesamt 587 Steuerinspektoren-Anwärter ihren Dienst aufgenommen. Zwölf davon lassen sich in den nächsten drei Jahren am Kirchensteig in Amberg ausbilden. Basis ist ein duales System, das im Wechsel zwischen dem Studium an der Beamtenfachhochschule (21 Monate) und dem Praxiseinsatz am Finanzamt (15 Monate) absolviert wird. Im Anschluss steht die Abschlussprüfung an. Was folgt, ist der Einsatz als Sachbearbeiter im Innendienst oder als Prüfer in Betrieben.

In seiner Begrüßungsrede gab Behördenleiter Friedbert Seidel den Neuzugängen mit auf den Weg, dass Finanzverwaltung, Bürger und Steuerberater gleichermaßen großen Wert auf gut ausgebildete Steuerbeamte legen. Während des Studiums werde den Anwärtern zwar einiges abverlangt, andererseits stünden dem eine Ausbildungsvergütung von monatlich 1214 Euro und eine kostenfreie Unterbringung während des Studiums gegenüber. Zudem handle es sich um einen krisensicheren Job.