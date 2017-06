Fast das ganze Leben haben Bärbel und Martina Birner beim Arzt verbracht. Aber nicht als Patientin im Wartezimmer, sondern als Arzthelferin oder neuerdings medizinische Fachangestellte.

"Unsere Augenarztpraxis ist heute ab 12 Uhr geschlossen", hieß es am Donnerstag in der Augenklinik Amberg, denn Augenarzt Axel Fehn konnte zwei Mitarbeiterinnen ehren, die seit 35 Jahren ihm und seinem Praxisvorgänger Professor Dr. Dieter Dausch die Treue halten.Bärbel Birner hatte beim praktischen Mediziner Dr. Georg Dausch in Hirschau Arzthelferin gelernt und wechselte im Juni 1982 zu dessen Sohn Professor Dr. Dieter Dausch, der in der Bahnhofstraße in Amberg die Augenarztpraxis des Dr. Wolf-Dietrich Gerloff übernommen hatte. Ab Anfang August 1982 war Martina Birner die erste der zahlreichen Arzthelferinnen, die bei Dausch diesen Beruf erlernten.Im Februar 1997 kam Axel Fehn als Assistenzarzt zu Dausch, absolvierte hier seine Facharztausbildung und übernahm dann 2008 die Praxis. Professor Dr. Dieter Dausch gilt in Fachkreisen als Laser-Pionier, der es aber in den Anfangsjahren schwer hatte, den heute gängigen Standard in der Augenheilkunde und ambulanten -operation durchzusetzen.Beide Arbeitsjubilarinnen bedankten sich bei ihren Chefs für "die jahrzehntelange hervorragende Zusammenarbeit". Bärbel Birner meinte bei der Ehrung, dass ihre Vorgesetzten in all den Jahren Wert auf ein angenehmes Klima gelegt hätten. Dausch gab sich überzeugt davon, dass die von ihm aufgebaute Praxis bei Axel Fehn in guten Händen ist.