15 Frauen und zwei Männer nahmen nach siebenmonatigem Lehrgang das Zeugnis Buchhaltungsfachkraft CDT (Control Data Training) entgegen. Sie sind nun sattelfest in Lexware, DATEV und SAP R/3. Durch die vom Arbeitsamt geförderte Maßnahme am Sprach- und Berufsbildungszentrum ISE haben bereits acht der Teilnehmer einen Arbeitsplatz oder eine feste Zusage.

Die Reise durch die Buchhaltung mit Kursleiterin Angela Scheibeck war für manche eine Auffrischung, etwa nach einer längeren Babypause, für andere absolutes Neuland. Die guten Zeugnisse, ist ISE-Geschäftsführer Peter Blendowski überzeugt, garantieren als solide Unterlage sicherlich eine erfolgreiche Bewerbung. Die Kursabsolventen sind nun firm in allgemeiner Buchhaltung. Dies gilt auch für Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzbuchhaltung.Manfred Tröppl, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Amberg, beglückwünschte die 17-köpfige Gruppe zum bestandenen Abschluss. Derzeit herrsche eine große Dynamik auf dem regionalen Arbeitsmarkt, auch im kaufmännischen Bereich, berichtete Tröppl. Er verwies auch auf die Möglichkeit, dass das Arbeitsamt Nachqualifizierung für Mitarbeiter kleinerer Betriebe unterstütze und dabei, von Fall zu Fall, sogar die Lohnfortzahlung und die Kursgebühr übernehme. Konkret handelt es sich um das Förderangebot "Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen". ISE-Geschäftsführer Blendowski verwies auf das interne Hilfsangebot bei der Stellensuche, um das sich Helmut Albrecht bei ISE kümmert.