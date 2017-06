Sieben Rathaus-Chefs, ein Treffen, ein gemeinsames Ziel: "Wir setzen auch von kommunaler Seite alles daran, die Siemens-Arbeitsplätze zu sichern und unsere Region als Wirtschaftsstandort zu stärken." Formuliert wurde diese Übereinkunft von OB Michael Cerny und seinen Amtskollegen Josef Gilch (Ebermannsdorf), Bernhard Lindner (Hahnbach), Alwin Märkl (Freudenberg), Roland Strehl (Kümmersbruck), Hermann Böhm (Stellvertreter von Franz Birkl in Michaelpoppenricht) und Franz Mädler (Ursensollen) am vergangenen Freitag.

Sie hatten die Ankündigung des Unternehmens, in Amberg Arbeitsplätze abzubauen, zum Anlass genommen, sich auch mit Karlheinz Brandelik zu treffen, dem Geschäftsführers der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Gewerbebau. Schließlich seien nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Landkreisgemeinden Beschäftigte von allen Siemens-Plänen betroffen. Wie berichtet, plant Siemens ein neues zentrales Logistikzentrum und ist auf der Suche nach einer mindestens 100 000 Quadratmeter großen Fläche"Wir werden aus unserem Wirtschaftsraum um Amberg mehrere interessante Flächenangebote in den Ring werfen", werden die Bürgermeister in einer Mitteilung zitiert. Über Gemeindegrenzen hinweg waren sich die Politiker einig, dass, egal ob in Stadt oder Kreis, eine geeignete Fläche gefunden werden muss.