Im Vorjahr suchte Lisa beim Karriere-Tag der Hochschule noch ein Unternehmen, bei dem sie ihre Bachelorarbeit in Handels- und Dienstleistungsmanagement schreiben kann. Heuer steht sie hinter der Messe-Theke der Metzgerei Ponnath aus Kemnath im Landkreis Tirschenreuth.

Studierende und Unternehmen wollen dasselbe, nämlich ihre Zukunft gemeinsam gestalten. OTH-Präsidentin Andrea Klug

Amberg. "Ich habe im letzten Jahr jeden Stand aufgesucht, der für meinen Studienbereich in Frage kam. Zwar hatte kein Unternehmen direkt ein passendes Thema für eine Bachelorarbeit ausgeschrieben, aber ich sollte mich einfach bewerben", blickt Lisa zurück. Gesagt, getan! Und die Firma Ponnath aus Kemnath-Stadt hat sich bei Lisa Nadler gemeldet.Jetzt erzählt die junge Frau: "Während meiner Bachelor-Phase war ich als Werkstudentin eingestellt. Gegen Ende wurde mir dann eine Trainee-Stelle ab Februar 2017 angeboten. Somit hatte ich einen Vertrag, obwohl ich mein Studium noch nicht abgeschlossen habe." Mittlerweile sitzt Lisa in der Personalabteilung. Ihr Aufgabenbereich ist vielfältig: Bewerbermanagement, Teilnahme an Messen, betriebliches Gesundheitsmanagement und Personalentwicklung. "Ich finde es toll, wenn eine Firma auch jüngeren Menschen die Chance gibt, sich zu beweisen."Lisa ist laut einer Mitteilung der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) kein Einzelfall. Denn der Karriere-Tag, der offiziell Careerday heißt, ist ein großes Netzwerk, in dem genau diese Kontakte geknüpft und verfestigt werden. Zur mittlerweile 16. Auflage waren über 90 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen nach Amberg gekommen - so viele wie noch nie, heißt es dazu von der OTH. Ob Bachelorarbeiten, Praktikumsplätze oder Festanstellungen - vom Karriere-Tag profitieren laut Hochschul-Präsidentin Professorin Andrea Klug alle Beteiligten: "Studierende und Unternehmen wollen dasselbe, nämlich ihre Zukunft gemeinsam gestalten. Studierende suchen einen Arbeitsplatz, an dem sie sich mit ihrem Know-how und ihrer Persönlichkeit einbringen können, und die Firmen brauchen hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter."Traditionsgemäß wird der Karriere-Tag jedes Jahr von einem Studierenden-Team organisiert. 14 junge Leute waren seit Herbst vergangenen Jahres mit den Vorbereitungen befasst.