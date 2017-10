Wer einen Thermomix nutzt oder einen Staubsauger der Marke Kobold, verlässt sich dabei auf Technik aus Amberg. Denn beide Produkte montiert der Hersteller Vorwerk mit einer Anlage, die ihm die Firma Deprag gebaut hat.

Deprag Schulz GmbH u. Co. Das Familienunternehmen Deprag Schulz GmbH u. Co. mit Firmensitz in Amberg wurde 1931 als Deutsche Präzisionswerkzeuge AG gegründet und produzierte zunächst Drucklufthandwerkzeuge. Heute widmet es sich den vier Produktlinien Schraub- und Messtechnik, Druckluftmotoren, Druckluftwerkzeuge und Automation. Deprag hat 364 Mitarbeiter in Amberg und fast 700 weltweit, davon an weiteren Produktionsstandorten über 100 in China sowie rund 160 in Nordböhmen. Die Ausbildungsquote bei Deprag beträgt nach Angaben der Firma zehn Prozent. "Unsere Kunden sind alle global operierende Unternehmen", sagt Geschäftsführer Dr. Erik Hallmann. Die Marktführerschaft sichere man durch Innovation und Spitzentechnologie. (ll)

Auch die 22 Schrauben, die in modernen Mobiltelefonen stecken, werden in vielen Fällen mit Deprag-Know-how angebracht. Im Automobil-Bereich ist der innovative Mittelständler derzeit bei 360-Grad-Minikameras sehr stark involviert. Und die große Neuerung, die Deprag entwickelt hat und jetzt für die Praxis testet, hat ebenfalls mit den aktuellen Entwicklungen im modernen Fahrzeugbau zu tun: Autos sollen leichter werden, weil das sowohl den CO2-Ausstoß senkt als auch die Reichweite bei E-Mobilen verlängert.Deshalb gehen die Hersteller im Karosseriebau zunehmend ab vom herkömmlichen Stahl und steigen um auf Leichtbaustoffe wie Aluminium. Dadurch entsteht ein Material-Mix, der erhöhte Anforderungen an die Verbindungstechnik stellt. Deshalb hat sich hier die Fließlochverschraubung durchgesetzt. Dabei muss das Metallblech nicht vorgebohrt oder gestanzt werden, weil die speziell geformte Spitze der Fließlochschraube im Zusammenspiel mit hohem Anpressdruck und hoher Drehzahl einen Fließprozess bewirkt, an dessen Ende die Schraube perfekt im selbst erzeugten Gewinde sitzt - in einem Gewinde, das, falls eine Reparatur notwendig wird, auch eine "ganz normale Schraube" aufnehmen kann. Der komplette Schraubvorgang dauert weniger als zwei Sekunden und macht zusätzliche Sicherungselemente wie Muttern oder Bolzen überflüssig."Dieses Verfahren erlaubt nicht nur das Verbinden von Blechen verschiedener Materialien, sondern bietet auch in Bezug auf Prozesskosten und -zeiten deutliche Vorteile", heißt es in einer Presseinformation der Deprag. Schwankende Bauteiltoleranzen machen es hier allerdings oft schwierig, die gewünschte Genauigkeit zu erreichen. Dann kann die Schraubverbindung beeinträchtigt sein; im schlimmsten Fall wird sogar die Schraube oder das Bauteil zerstört.Die neuartige Lösung, die der Schraubtechnikexperte Deprag entwickelt hat, um diese Risiken zu eliminieren, ist eine Montageeinheit mit geregeltem elektrischen Antrieb sowohl für den Vorschub- als auch den Schraubprozess. Sie heißt "Adaptive DFS", wobei DFS für "Deprag Fastening System" steht. Ihre Steuerung ist erstmals in der Lage, die relevanten Werte im Schraubprozess kontinuierlich zu messen und Andruckkraft sowie Schraubendrehzahl sofort an die idealen Prozessparameter anzupassen. "Fehler, die zu aufwendigen Reparaturen führen, können vermieden werden. Zudem ist sichergestellt, dass Schraube und Bauteil den geringstmöglichen Belastungen ausgesetzt sind - unabhängig von Werkstoff und Materialpaarungen des Bauteils", erläutert der Pressetext. "So können wir mit einer Maschine zwei verschiedene Verbindungselemente einschrauben, das hat sonst keiner", ergänzte Deprag-Geschäftsführer Dr. Erik Hallmann im Gespräch mit der Amberger Zeitung. Diese hohe Flexibilität der Montageeinheit ist nach Einschätzung des Unternehmens "ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei neuen Materialien und Materialkombinationen, deren Verhaltensmuster noch nicht absehbar sind"."Das intelligente Schraubsystem für Leichtbauverbindungen" nennt Deprag das Adaptive DFS und bewertet es insgesamt als "eine echte Innovation der Schraubtechnik im Karosseriebau, die nochmals die Prozesssicherheit des Fließlochschraubverfahrens steigert".