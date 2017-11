Die Personalentwicklung im Betrieb den Zufällen des Fachkräftemarkts zu überlassen, kann sich kein Unternehmen mehr leisten. Erst recht, wenn die Produkte Maßstäbe als Weltmarktführer setzen. Die Deprag lässt sich diese Erkenntnis viel kosten.

Qualität ist der Maßstab

Zehn Prozent mehr

Das in dritter Generation geführte Amberger Familienunternehmen hat in diesem Punkt einen wichtigen Schritt getan. Geschäftsführer Erik Hallmann sprach von "einem weiteren Meilenstein" in der Firmengeschichte. Am Mittwoch übergaben die Inhaber vor geladenen Gästen ein neues, unternehmenseigenes Ausbildungs- und Schulungszentrum seiner Bestimmung. In den teilweisen Neubau auf dem um ein Grundstück erweiterten Betriebsgelände investierten die Inhaber rund zwei Millionen Euro.Die Konjunktur brumme. "Das sind positive Zeiten", konstatierte Hallmann. "Wir bewahren jedoch Bodenhaftung." Die bestehe zu einem sehr wesentlichen Teil darin, die benötigten, hochqualifizierten Arbeitskräfte selbst auszubilden und dafür nun möglichst optimale Bedingungen im Betrieb geschaffen zu haben. Auch in schlechteren Zeiten, so der Geschäftsführer am Rande, sei die Ausbildungsquote "stets zweistellig" gewesen. Derzeit absolvieren 34 junge Menschen eine Berufsausbildung in dem Unternehmen.Mehrheitsgesellschafterin Ingrid Schulz-Hallmann ließ keine Zweifel aufkommen, dass die Deprag als "weltweit führender Anbieter" von Schraub- und Montagesystemen "höchste Qualitätsansprüche" an ihre Produkte und damit sich an selbst stelle. "Was für uns zählt, ist Optimierung in allen Bereichen", sprach Schulz-Hallmann dem neuen Ausbildungs- und Schulungszentrum "eine zentrale Bedeutung" zu. Rolf Pfeiffer, geschäftsführender Gesellschafter, legte ein unverbrüchliches Bekenntnis zum dualen Ausbildungssystem ab. In diesem Licht sei die jetzige Investition zu sehen. Geschätzt 500 Menschen hätten in der Deprag bisher eine Berufsausbildung genossen und im eigenen Hause zum Teil beachtliche Karrieren durchlaufen.Pfeiffer stellte klar, dass dem Ruf des Unternehmens, Qualität auf höchstem Niveau zu liefern, geschuldet sei, von den Beschäftigten wie Auszubildenden eine nicht minder hohe Leistungsbereitschaft einzufordern. Besonders auch vor dem Hintergrund wachsender Anforderungen an stetig komplexer werdende Systeme. Immer öfter werde deshalb die Frage laut, ob speziell Mittelschülern nicht zuletzt wegen neuer Berufsbilder wie das dem Fachinformatikers zu viel abverlangt werde."Diese Ansinnen gehen leider an der Wirklichkeit vorbei", betonte Pfeiffer. Der internationale Wettbewerb setze diese Maßstäbe, wenn Qualität das ausschlaggebende Kriterium für wirtschaftlichen Erfolg darstelle. Mehr "gesellschaftliche Anerkennung einer dualen Ausbildung" auf hohem Niveau könne durchaus ein Leistungsanreiz sein. Oberbürgermeister Michael Cerny begrüßte den Mut der Deprag-Geschäftsführung, "direkt in der Stadt zu erweitern". Das sei nicht nur ein Standortbekenntnis zu Amberg, sondern auch ein Zeichen des Optimismus, dieses Betriebsgelände noch weiterentwickeln zu können. Laut Architekt Roland Wochnik ist mit dem Schulungs- und Ausbildungszentrum die Gesamtnutzfläche des Firmengeländes um rund zehn Prozent oder 1400 Quadratmeter gewachsen. Entstanden ist ein kombinierter, zweigeschossiger Komplex, bestehend aus dem fließenden Übergang von einem Alt- in einen Neubau. In dem zugekauften, abgerissenen und neu aufgebauten Trakt war vorher ein Nachtclub untergebracht.