Amberg ist schön und Schönes kommt aus Amberg. Das hat die Stadt jetzt schwarz auf weiß. Zwei Arbeiten aus dem Grafikbüro Wilhelm hat der "Rat für Formgebung" mit dem "German Design Award" ausgezeichnet. Dieser gilt als einer der renommiertesten Designpreise Deutschlands.

In der Kategorie "Editorial Design" gab es den Preis für das Amberg-Magazin, das die Stadt Amberg im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben hat. Die Erstausgabe erschien im Winter 2016, nach dem Sommerheft 2017 wird ab nächster Woche die dritte Ausgabe unter das Volk gebracht. Das Büro Wilhelm zeichnet nach eigenen Angaben für Konzeption, Gestaltung, Redaktion, Text und Fotografie verantwortlich. "Das halbjährlich erscheinende Amberg Magazin informiert über interessante Neuigkeiten und macht gleichzeitig Lust auf einen Besuch der Stadt Amberg", heißt es in der Projektbeschreibung. "Dabei wird das neue visuelle Erscheinungsbild der Stadt - bestehend aus einem markanten Dreiecksraster, einem variablen Farbschema und den Schriften Milo Sans und Milo Serif - zum ersten Mal dezent eingesetzt." Das Titelblatt werde durch den Einsatz von UV-Lack veredelt, wechselnde Farben und Bilder ließen eine lebendige Reihe entstehen.Eine weitere Auszeichnung heimste das Amberger Grafikbüro in der Kategorie "Corporate Design" ein. Hier würdigt die 45-köpfige Experten-Jury mit dem Preis "Special Mention" das neue Erscheinungsbild der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg. Das Büro Wilhelm gestaltete für die OTH die neue Dachmarke, die Logo-Systematik, die dazugehörige Typografie, Design-Manual, Geschäftsausstattung, Hochschulzeitung und -magazin, Messe-Displays und ein Orientierungssystem auf dem Hochschulgelände.Schönes können die Amberger gestalten und herstellen, in ein paar Monaten gilt es dann, sich schön anzuziehen: die feierliche Preisverleihung geht am 9. Februar 2018 auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt am Main über die Bühne. Der "Rat für Formgebung" wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet.