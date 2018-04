Das Innere ist für Querdenker, Kreative und Macher reserviert. Hier dürfen Start-ups mietfrei ihr Geschäfte aufbauen. Im Schaufenster hängt schon das derzeit innovativste Produkt der Innenstadt: eine digitale Werbescheibe.

Darauf können Firmen ihre Produkte platzieren. Der besondere Clou: Es gibt die Möglichkeit, die Werbescheibe mit einer interaktiven Touch-Folie auszustatten, mit der man gezeigte Waren per Fingerzeig online erwerben kann, ohne dass der Laden geöffnet hat. Hinter dieser Idee steckt der Sulzbach-Rosenberger Dieter Riedel."Mich hat es einfach geärgert, dass die Großen immer größer werden und die Innenstädte immer mehr Probleme haben", so der Inhaber einer Medienagentur. Für Amberg entwickelte er die Idee der digitalen Medienscheibe. Darauf können Händler der Innenstadt und wohltätige Vereine vergünstigt werben. Finanzstarke Unternehmen zahlen deutlich mehr. Auch in anderen Städten soll diese Scheibe künftig Kunden anziehen. "Es ist der Weg dahin, wieder mehr Kaufkraft in die Innenstadt zu locken und sie gleichzeitig mit dem Online-Handel zu verbinden", so Riedel. In Amberg finanziert die digitale Werbescheibe gleichzeitig die Creativestuben in der Georgenstraße 52. Sie wurde von Dieter Riedel gemietet und am Freitag offiziell eröffnet. Junge Start-ups können dort auf 140 Quadratmetern mietfrei Räume oder auch nur einen Schreibtisch belegen, um ihre Geschäftsidee zu verwirklichen.Koordiniert wird das ganze von Christian Gnerlich, der selbst einen Teil der Räumlichkeiten mit der Initiative Out of the Box und Neurofeedback (eine Art Gehirntraining) belegt. Weitere Kreativköpfe sind Videokünstler Alex Viebig oder die Medienagentur Trimagine Mediahouse, die aus vier jungen Leuten, Raphael Gruber, Sebastian Neumeier, David Holzinger und Laurenz Weipert, besteht. "Ich bin in Amberg geboren und ich möchte, dass hier etwas Neues entsteht", erklärte Riedel sein Engagement. Der 50-Jährige war 32 Jahre lang in der Medienbranche tätig und maßgeblich an der Gründung des Shoppingkanals HSE 24 in München beteiligt. "In den letzten fünf bis zehn Jahren habe ich mit Besorgnis den Wandel des Handels, insbesondere den stationären Handels in den ländlichen Regionen beobachtet", sagte der Investor. "Der vordere Teil des Raumes kann für Vorträge und Workshops genutzt werden", sagte Christian Gnerlich. OB Michael Cerny zeigte sich begeistert. Sowohl die Idee, das Schaufenster zur Verkaufsfläche zu machen, als auch jungen Firmengründern auf die Sprünge zu helfen, fand bei ihm großen Anklang. "Wir sind mitten drin in einem Markenbildungsprozess." Auch die Digitale Gründungsoffensive Oberpfalz (DGO), die an der Hochschule Amberg-Weiden angesiedelt ist, unterstützt das Projekt Creativestuben.