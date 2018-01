Die Kooperation ist besiegelt: Bei einem Festakt im Gerhardinger-Saal haben die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) und die Dr.-Johanna-Decker-Schulen ihre Zusammenarbeit vertraglich geregelt.

Direktor Günter Jehl sagte, dass es nicht darum gehe, eine weitere Trophäe für das Portfolio zu erwerben. Vielmehr gehe es um die Zukunft der jungen Frauen, die an Realschule und Gymnasium unterrichtet werden. Die an der OTH angebotenen Fachbereiche seien allesamt mit Berufsfeldern verbunden, die in Gegenwart und Zukunft eine immer größere Rolle spielten. Die Zusammenarbeit mit der Hochschule, die bereits in einzelnen Projekten funktioniere, bekomme einen offiziellen Rahmen.OTH-Präsidentin Andrea Klug erklärte, warum die Decker-Schulen besonders gut zur Hochschule passen: Weil sich aus Klugs Sicht mehr junge Frauen an der OTH einschreiben sollten und weil die Decker-Schulen ein besonderes Augenmerk auf die sogenannte MINT-Förderung legen. Dabei handelt es sich um die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.Für die Betreuung der Kooperation stellte Andrea Klug die Leiterin des Studien- und Career Services, Carolin Wagner, vor sowie Diplom-Pädagogin Stephanie Noll vor, die das OTH-Projekt MINT-Mädchen koordiniert.Das Bläserensemble der Decker-Schulen umrahmte unter der Leitung von Studiendirektor Franz Hanauska die Vertragsunterzeichnung.