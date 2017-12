Wenn Mirka Peter am Samstagmittag an der Ladentür den Schlüssel umdreht, geht eine 33-jährige Ära zu Ende. Der City-Zoo an der Brücke zur Schwesternschule, der einzige Tierfachhandel in der Innenstadt, schließt. "Eigentlich wären wir ja schon längst in Rente", erzählt die 68-Jährige. Sie und ihre Mann Peter (69) wollen nach einem langen und erfüllten Berufsleben einfach kürzer treten.

Am 18. Mai 1984 hatte sich das Paar einen Traum erfüllt und das Geschäft zwischen Mühlhof und Vilsufer eröffnet. Es hatte tatsächlich etwas von einem Zoo und lockte vor allem die Kinder an: Wellensittiche, Hamster und Hasen tummelten sich in den Käfigen. Zierfische zogen ihre Bahnen in den Aquarien. Daneben gab es Futter, Näpfe und Tränken, Körbchen und Halsbänder - kurzum alles, was ein Tierhalter brauchte. Etwas Ware ist noch da, bis Samstagmittag läuft der Räumungsverkauf. "Was übrigbleibt bekommt das Tierheim, soweit es das brauchen kann", sagt Mirka Peter. Die 68-Jährige verabschiedet sich nicht ganz von der Bildfläche, sondern eröffnet in der Zeughausstraße 3 einen neuen Hundesalon, "auch mit etwas Tierbedarf. Aber eben nur für Hunde."Und für das Geschäft am Mühlhof ist bereits ein Nachmieter gefunden. "Ein Friseur kommt rein", verrät Peter. Die Räume werden in den nächsten Wochen renoviert und neu eingerichtet. Anfang März werden dann im City-Zoo Haare geschnitten - unter einem neuen Namen natürlich.