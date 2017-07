Fachkräfte wie die Absolventen der Technikerschule werden von Industrie und Handwerk händeringend gesucht. Das betonte OB Michael Cerny bei der Abschlussfeier für die staatlich geprüften Maschinenbautechniker.

Amberg. (gfr) Am Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft (bfz) absolvierten 26 junge Maschinenbauer in Voll- oder Teilzeit ihre Fortbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker: 23 Absolventen haben die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife bestanden und zehn das zusätzliche Fremdsprachenzertifikat Stufe 2 in Englisch erworben.Bei der Abschlussfeier im ACC betonte Lehrgangskoordinator Richard Ring, dass das Zertifikat "staatlich geprüfter Maschinenbautechniker" die Weichen für das Berufsleben neu stellt. In den vergangenen zwei beziehungsweise vier Jahren habe Lernstress weniger Freizeit bedeutet, Hobbys, Freunde und Familie mussten sich unterordnen.Etwa 2840 Unterrichtsstunden mit 23 verschiedenen Fächern haben die Absolventen hinter sich gebracht, in 270 Leistungsnachweisen Wissen und Können unter Beweis gestellt, beeindruckende Projektarbeiten verwirklicht, zusätzliche Zertifikate oder gar die Fachhochschulreife erworben. Ring wies darauf hin, dass dieser Tage bayernweit einige Hundert Absolventen an über 50 bfz-Fachschulen ihre Zeugnisse erhalten, die dazu beitragen können, Lebensträume zu verwirklichen.Schulleiter Horst Reichert meinte, die jungen Maschinenbautechniker hätten eine exzellente Ausbildung durchlaufen, aber er könne nicht sagen, ob damit das Ziel oder nur eine Zwischenetappe erreicht sei, denn das Lernen höre nie auf. OB Michael Cerny sagte, dass viel Disziplin erforderlich gewesen sei, um die Ausbildung an der Technikerschule erfolgreich zu beenden. Neue berufliche Perspektiven eröffneten sich nun, aber damit sei auch mehr Eigenverantwortung verbunden."Unsere Region sucht händeringend qualifizierte Facharbeiter", betonte der Oberbürgermeister, daher sei sein dringender Wunsch an die jungen Maschinenbautechniker, dass sie in handwerklichen oder industriellen Unternehmen in Amberg oder der näheren Umgebung ihre private und berufliche Zukunft sehen. "Wir sind nun fertige Techniker", sagte Klassensprecher Marco Donhauser und fügte hinzu: "Viele von uns gehen in Konstruktion oder in Technische Büros und werden dort als Projekt- oder Teamleiter tätig sein, einige werden Schule, technischen Betriebswirt oder gar ein Studium anhängen." Mit dem Meisterpreis wurden Vanessa Wirbel, Sebastian Wittmann, Martin Schraml, Tobias Bohl, Stefan Scherm, Christoph Hager und Artur Nazarov ausgezeichnet, wobei Vanessa Wirbel mit 1,31 das beste Ergebnis erreicht hat.