Ohne Geld bleibt eine Idee oft nur eine Idee. Für innovative Geschäftsvorhaben brauchen Unternehmen eine solide Finanzierung. Aber kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) tun sich oft schwer, die meist längere Wegstrecke einer Innovation finanziell durch-zuhalten.

Damit die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren nicht am Geld scheitert, gibt es eine Reihe von Förderprogrammen auf verschiedensten Ebenen. Bei der Veranstaltung "Innovationen finanzieren" am Mittwoch, 28. Juni, von 13 bis 18 Uhr im ACC Amberg, stellen Experten die wichtigsten Zuschussprogramme für innovative Betriebe vor. Rainer Lorenz (Innovations- und Technologiezentrum Bayern, ITZB) stellt dabei Technologieförderprogramme und den Innovationsgutschein vor.Dr. Selami Yilmaz (VDI/VDE Innovation + Technik GmbH) erläutert die Informations- und Kommunikationstechnik-Förderung (IuK) in Bayern und Dr. Sebastian-Tim Schmitz-Hertzberg (Euro Norm GmbH) wird die Anwendungsbereiche des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) darstellen.Danach schildert ein gefördertes Unternehmen als Best-Practice-Beispiel Erfahrungen von der Antragstellung bis zum Verwendungsnachweis innerhalb einer Technologieförderung. Hinterher besteht Gelegenheit individuell in 20-minütigen Gesprächen mit den Experten Innovationsvorhaben zu erörtern. Anmeldung zur Veranstaltung und Terminvereinbarung für Expertengespräche ist bis Montag, 26. Juni, bei Brigitte Bachl (09621/91 65 93 11, bachl@regensburg.ihk.de) erforderlich.