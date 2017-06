Huber-Bua als Motivator

Amberg. (gfr) Er ist der ältere der berühmten Huber-Buam: Thomas Huber. Am Freitagabend war der Bergsteiger in Amberg zu Gast. Nicht, um den Mariahilfberg zu besteigen - er war Stargast beim 7. Kongress des Fachverbands Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern im ACC.Er sei verheiratet, habe drei Kinder und es sei wie ein Volltreffer im Lotto, dass sein Bruder Alexander und er das gemeinsame Hobby - quasi den Wahnsinn - zum Beruf machen konnten. Bereits als kleine Buben habe ihr Vater sie mit in die Berge genommen. Während des Studiums, so Thomas Huber, hätten sie bereits gemeinsame Bergtouren unternommen und das Erlebte vermarktet.Als sich dann Sponsoren gemeldet haben, hätten sie sich für ein Leben als Profi-Bergsteiger entschlossen, was die letzten drei Jahrzehnte trotz einiger Blessuren auch gut gegangen sei. Parallelen gebe es zwischen Bergsteigen und Betriebsführung, so Thomas Huber und ein klein wenig sei er auch Unternehmer mit einem Vier-Mann-Betrieb. Ein Betrieb könne nur erfolgreich laufen, wenn einem ein guter Partner zur Seite stehe und einen guten Partner, auf den man sich verlassen kann, sei auch notwendig, wenn man bei einer Seilschaft in einer 1000 Meter steil abfallenden Felswand hänge.Als Bergsteiger müsse man Visionen haben und in der Lage sein, diese umzusetzen. Ideen brauche auch der Unternehmer, um konkurrenzfähig zu bleiben.