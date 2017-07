Der griffige Firmenname Stegu geht auf die Anfangsjahre zurück. 1982 als Stempel Gutenberger gegründet, sieht die Spezialdruckerei, ein Familienunternehmen in zweiter Generation, eine vielversprechende Zukunft vor sich. Am Dienstagnachmittag sollte ein kräftiger Regenguss der inzwischen zweiten Betriebserweiterung nicht im Weg stehen. "Wir lassen uns den Spatenstich deshalb nicht vermiesen", griff Geschäftsführer Stephan Gutenberger kurzerhand zum Spaten.

Im Gewerbegebiet Ost soll bis spätestens Juni nächsten Jahres in der neuen Halle der Stegu Druckcenter GmbH die Produktion anlaufen. Dann wird das Unternehmen mit derzeit 14 Beschäftigten weiter wachsen. Auf bis zu 20 Leute, hat sich Stephan Gutenberger, der 2009 die Geschäftsführung von seinem Vater Anton übernommen hat, vorgenommen. Die Betriebsfläche - derzeit wird noch im Gewerbegebiet Immenstetten gearbeitet - wächst mit dieser Investition von derzeit 600 auf 1400 Quadratmeter an.Die Spezialdruckerei bietet ein breites Produkt-Portfolio an und hat sich auf Werbeartikel und -mailing spezialisiert. Im letzteren Bereich sieht Stephan Gutenberger weiteres Wachstumspotenzial, das er mit der neuen Fabrikationsstätte konzentriert anpacken möchte. Mit der Inbetriebnahme wird ein Umzug vom Industriegebiet Nord einmal quer durch die Stadt an die Franzosenäcker verbunden sein. Offenbar war die Suche nach einem geeigneten Grundstück für das Unternehmen nicht einfach.Das deutete Oberbürgermeister Michael Cerny an. "Ich bin froh, eine geeignete Fläche, die dazu noch im Stadtgebiet liegt, gefunden zu haben", unterstrich der OB. Und angesichts der aufgespannten Regenschirme scherzte er, hiermit den Beweis erbracht zu haben, dass Amberg seine Familienbetriebe "nicht im Regen stehen lassen" möchte. Der Erweiterungsbau der Stegu Druckcenter GmbH entsteht an der bisherigen Stichstraße an den Franzosenäckern, südöstlich des heutigen Asia-Restaurants (früher Autohaus Peter). Es liegt damit verkehrsgünstig unmittelbar an der Bundesstraße 85.