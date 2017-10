Seit 40 Jahren produziert der Filtertechnikhersteller Herding in Amberg - zum Jubiläum schenkt sich das Traditionsunternehmen ein neues Verwaltungsgebäude. Seniorchef Walter Herding bezeichnete den besonders umweltverträglichen Neubau bei einem Festakt als "einen weiteren Meilenstein" für seine Firma.

Nachhaltigkeit bei Neubau

Blick hinter die Kulissen

Erst im November 2015 hatte der Filtertechnikproduzent Herding im Industriegebiet Nord eine Einweihung gefeiert. Damals ging es um zwei Hallen - schon da war klar, dass sich einer der größten Arbeitgeber in Amberg demnächst noch weiter vergrößern würde. "Gegenüber der Straße hatten wir Gebäude angemietet. Unser Wunsch war aber, alles zusammenzuführen. Die Investitionen waren also notwendig", erklärte Walter Herding beim Festakt am Freitag. Der Neubau nun sei ein weiterer Meilenstein für die weltweit agierende Firma.Fünf Millionen Euro nahm Herding insgesamt für die Umstrukturierung des Geländes in die Hand. Das jüngste Projekt war ein "freundlicher und heller Bau", wie Geschäftsführer Urs Herding den Verwaltungstrakt und die Kantine bezeichnete. "Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der man sich wohlfühlt." Nur wer mit Spaß an die Arbeit gehe, könne kreativ sein. Nur so entstünden Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden zufriedenstellten. "Wir sind verwurzelt in Amberg und fühlen uns hier gut aufgehoben."Wert legt der promovierte Maschinenbauingenieur zudem darauf, dass das Unternehmen bei dem Neubau viel in die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit investiert habe. Geheizt und gekühlt wird mittels der in der Produktion anfallenden Energie. Das neue Gebäude biete außerdem Platz für weiteres Wachstum.s OB Michael Cerny zeigte sich angesichts der "schier unglaublichen Dynamik und Entwicklung der Firma" imponiert. "Herding hat in den zurückliegenden vier Jahrzehnten bemerkenswerte Kontinuität, strategischen Weitblick und unternehmerischen Mut bewiesen." Damit habe man das Wirtschaftsleben in der Region entscheidend geprägt. "Aber auch den guten Namen Ambergs weltweit hinausgetragen."Auf dem Betriebsgelände findet am Samstag ab 11 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Neugierige dürfen bei Firmenführungen und Workshops einen Blick hinter die Kulissen von Herding werfen - bei einer Live-Explosion ist zudem zu sehen, wie Filterelemente für Explosionsschutz benutzt werden können.