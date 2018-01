Es geht allmählich auf die Milliarde zu: Das Finanzamt Amberg legt 2017 einen neuen Einnahmenrekord hin. Es kassiert rund 960 Millionen Euro. Das sind über 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Nur zwei Behörden im Freistaat verzeichnen ein höheres Plus, Amberg mischt somit an dritter Stelle bayernweit ganz vorne mit.

Gute Ausbildung Die Ausbildung hat beim Amberger Finanzamt einen hohen Stellenwert. Von derzeit 58 Nachwuchskräften absolvieren 34 Beamtenanwärter in der dritten Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst) ein dreijähriges duales Studium mit dem Abschluss Diplom-Finanzwirt (FH). 23 Anwärter durchlaufen in der zweiten Ebene (einst mittlerer Dienst) die zweijährige duale Ausbildung zum Finanzwirt. Laut Presseinfo beträgt die monatliche Vergütung in Stufe drei rund 1214 Euro und in Ebene zwei 1160 Euro brutto. Die Anmeldung für einen Ausbildungsplatz für 2019 ist ab 1. Februar nur online möglich (www.lpa. bayern.de).



Nach erfolgreichem Ende erfolgt laut Presseinfo regelmäßig die Übernahme ins Beamtenverhältnis. Das Finanzamt Amberg biete obendrein moderne und sichere Arbeitsplätze sowie flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. In anderem Zusammenhang weist die Behörde darauf hin, dass die bisherige Wertgrenze für einen sofortigen Abzug von Arbeitsmitteln von 410 auf 800 Euro netto steigt. Bei höheren Kosten müssten die Wirtschaftsgüter über mehrere Jahre abgeschrieben werden. (exb)

Erst mal ohne Belege Ab der Steuererklärung für 2017 gelten Nachweiserleichterungen. Belege müssen grundsätzlich nicht mehr beigelegt, sondern erst auf konkrete Anfrage nachgereicht werden. Das Finanzamt Amberg bittet jedoch bei zum ersten Mal auftretenden Sachverhalten weiterhin um Vorlage von Verträgen zu Vermögensübertragungen, bei erstmaliger Vermietung und Darlehnsgewährung, Unterhaltsbescheinigungen bei Unterstützungen von Angehörigen im Ausland und Nachweis des Behinderungsgrads. Dadurch können die konkrete Anforderung dieser Unterlagen und damit längere Bearbeitungszeiten vermieden werden, heißt es in der Presseinformation. (exb)

Die starke Erhöhung ist laut Presseinformation sowohl auf eine deutliche Gewinnzunahme bei den Steuerpflichtigen mit gewerblichen Einkünften als auch auf selbstständige Berufe mit einem Zuwachs von mehr als 22 Prozent zurückzuführen. Außerdem zeige der erhebliche Anstieg der Umsatzsteuer um über 19 Prozent, "dass die Bürger auch 2017 wieder einen großen Teil ihrer verfügbaren Mittel in den Konsum steckten".Besonders erfreulich findet der Leiter des Amberger Finanzamts Friedbert Seidel die weitere Zunahme der Lohnsteuer um gut 7,5 Prozent. Das bedeute, dass die Arbeitnehmer im Amtsbereich sich auch 2017 über eine sehr gute Beschäftigungslage bzw. deutliche Lohnzuwächse - bei einer maßvollen Inflationsrate - freuen konnten.Seit 30 Jahren sitzt die Behörde in ihren damals neu geschaffenen Gebäuden am Kirchensteig. Trotz zahlreicher Veränderungen im Stammpersonal, zum Beispiel durch Altersabgänge, Zu- und Wegversetzungen, Mutterschutz- und Elternzeiten, konnte laut Presseinfo die Stärke mit etwa 250 Beschäftigten im Vergleich zu 2016 unverändert gehalten werden. "Darunter sind noch einige, die sich an den Umzug des Finanzamts an den Kirchensteig erinnern können", heißt es in der Mitteilung. Seitdem habe es immer wieder "zahlreiche Bauarbeiten" gegeben, auch 2017 mit der Erweiterung der Poststelle und größeren Maßnahmen beim Brandschutz.Im Servicezentrum dürfen seit Mitte 2017 durch die bayernweite Einführung des Risiko-Management-Systems sämtliche Steuererklärungen nur noch entgegengenommen werden (ohne sofortige Überprüfung). Erst wenn die Papiererklärungen eingescannt sind, werden diese endgültig bearbeitet und überprüft. Das Servicezentrum ist unverändert Montag und Dienstag von 7.30 bis 13.30 Uhr, Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 12.00 Uhr und am Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Eine persönliche Kontaktaufnahme mit anderen Stellen im Finanzamt sollte vorher telefonisch vereinbart werden. (Hintergrund)

Bei der Abgabe der Steuererklärung für 2017 gelten laut Finanzamt im betrieblichen Bereich neue Regeln. Seit 1. Januar müssen Umsatz- und Gewerbesteuererklärung, die Anlagen für Einnahme-Überschussrechnung (mit verpflichtender AV) sowie nach Paragraf 34a des Einkommensteuergesetzes elektronisch authentifiziert eingereicht werden. Eine Abgabe in Papierform ist damit grundsätzlich nicht mehr möglich, heißt es in einer Presseinformation.

Bei der Einnahme-Überschussrechnung gilt das demnach nun auch, wenn die Betriebseinkünfte weniger als 17 500 Euro betragen. Die bisherige Übergangsregelung entfällt. Alle Betroffenen sollen ab Ende Januar durch ein Anschreiben der Finanzverwaltung darüber informiert werden. Die Steuerpflichtigen müssen sich zunächst elektronisch unter www.elster.de kostenlos registrieren lassen. Da dieser Vorgang wegen der erforderlichen persönlichen Identifizierung etwas Zeit in Anspruch nimmt, empfiehlt das Finanzamt, die Registrierung möglichst zeitnah. Die dadurch mögliche sofortige Weiterverarbeitung der Daten führe zu einer schnelleren Übermittlung des Steuerbescheids. Papiererklärungen sind laut Behörde am Kirchensteig gar nicht mehr vorrätig.Höhere Freibeträge für ArbeitnehmerAmberg. (exb) Im Steuerrecht gibt es heuer auch einige wesentliche Änderungen für Arbeitnehmer: Alle Steuerzahler profitieren nach Mitteilung des Finanzamts von der Erhöhung des Grundfreibetrags auf 9000 Euro für nicht Verheiratete bzw. 18 000 Euro für Verheiratete und der gleichzeitigen Anpassung der sogenannten Tarifeckwerte, mit denen die kalte Progression ausgeglichen wird. Erhöht wird ferner der Kinderfreibetrag für Verheiratete auf 7428 Euro und der Unterhaltshöchstbetrag, zum Beispiel bei Unterstützung von bedürftigen Angehörigen auf 9000 Euro.Beim Antrag auf Kindergeld ist nach Auskunft der Behörde zu beachten, dass ab 2018 die Frist nur noch sechs Monate beträgt. Bei Heirat oder Eintragung einer Lebenspartnerschaft werde automatisch die Lohnsteuerklasse IV/IV zugrundegelegt, auch wenn nur ein Partner in einem Arbeitsverhältnis steht. Neu sei auch die Möglichkeit eines einseitigen Antrags auf Steuerklassenwechsel von III/V zu IV/IV.