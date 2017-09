Den meisten Unternehmen in Amberg geht es gut. Die Betriebe sind hervorragend ausgelastet. Einige würde sogar gerne expandieren. Doch bei den Gewerbeflächen erreicht die Stadt langsam das Limit.

Vorrat gesichert

"Schwierige Aufgabe"

"Viele Firmen haben dringenden Erweiterungsbedarf", erklärt der Wirtschaftsförderer der Stadt, Karlheinz Brandelik. Er steht vor der neuen Halle des Unternehmens Pi-Concept am Liebengrabenweg. Ihm hatte Brandelik noch helfen können. "Andere muss ich mittlerweile leider vertrösten."Für ihren langjährigen Mieter Pi-Concept hat die städtische Gewerbebau GmbH im Sommer eine neue 750 000 Euro teure Lagerhalle gebaut. Gleich neben dem Firmensitz auf dem ehemaligen Kerb-Konus-Gelände, das nach dem Umzug die Gewerbebau erworben hatte. "Das Unternehmen ist schon viele Jahre bei uns eingemietet. Durch die Erweiterung konnten wir dazu beitragen, den Standort Amberg zu sichern." 2001 hat der frühere Grammer-Mitarbeiter Thomas Bösl die Firma gegründet. Zusammen mit mittlerweile 30 Beschäftigten fertigt er im Amberger Süden Möbel sowie Polsterkomponenten für die Automobil- und die Medizintechnikbranche. "Wir wachsen beständig, aber nachhaltig", sagt der Unternehmer.Die Erweiterung war für ihn im vergangenen Jahr zur Existenzfrage geraten. Bösl: "Ich bin froh, dass mir die Gewerbebau da helfen konnte." Hätte er die Option des Hallenbaus in direkter Nachbarschaft nicht gehabt, hätte das dramatische Folgen für das Unternehmen gehabt. Bösl wäre vor der Alternative gestanden, Aufträge abzulehnen oder aus Amberg wegzuziehen. "Hier konnten wir noch reagieren", sagt Brandelik. Das Grundstück am Liebengrabenweg hat den Platz für die 600 Quadratmeter große Lagerhalle hergegeben. Bösl hat sich weiteren Wachstumsspielraum auf 2500 Quadratmetern gesichert. Dann allerdings ist auch im Industriegebiet Süd weg, was noch zur Verfügung steht.Ein ähnliches Bild zeigt sich im Westen an der Kastnerstraße. Im Gewerbegebiet dort ist aktuell nur noch eine Parzelle frei. Im Industriegebiet Nord haben sich laut Brandelik zwar einige Unternehmen auf Vorrat Grundstücke gesichert. "Aber auch die gehen jetzt langsam aus."Könnte das geplante interkommunale Industriegebiet Richtung Ursensollen die Nachfrage stillen? "Eher nicht", erklärt Brandelik. Dieses Projekt habe eine andere Stoßrichtung, da gehe es um größere Neuansiedlungen. Bei den Gewerbegebieten in Amberg habe er eher die alteingesessenen, mittelständischen Betriebe im Blick, die gute Geschäfte machen und wachsen müssen, um ihren Standort zu sichern. "Da stehen wir jetzt vor einer schwierigen Aufgabe", sagte der Wirtschaftsförderer.