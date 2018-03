Der Abend bringt dann doch bei dem einen oder anderen Einzelhändler die Erkenntnis: So manches an Kundenstoppern und Warenauslagen vor dem Geschäft war vielleicht doch zu viel des Guten. Er zeigt aber auch, dass die Verwaltung lernfähig ist.

Stammtisch geplant Die Gesprächsrunde zur Sondernutzungssatzung nutzten die Einzelhändler der Innenstadt auch, um das loszuwerden, was ihnen am Herzen liegt. Zum Beispiel die vielen Leerstände in Amberg. OB Michael Cerny entgegnete, dass die Stadt die Besitzer der Immobilien nicht zwingen könne, zu vermieten. Die Leerstände wollte er gar nicht schönreden, aber er appellierte daran, das hervorzuheben, was die Altstadt hat. "Einzelhandel, Filialisten und Gastronomie: Zeigen wir doch nach außen, dass wir da einen tollen Bestand haben." Ein Frequenzbringer sei nicht ein Einzelner, "das sind alle zusammen". Für Baureferent Markus Kühne ist die Gastronomie ein entscheidender Faktor: "Das ist etwas, was das Internet nicht abbilden kann." Eine junge Unternehmerin wünschte sich, die Einzelhändler "rücken zusammen und entwickeln ein Zusammengehörigkeitsgefühl". Dafür hatte Horst Strobl, einer der beiden Organisatoren der Veranstaltung im Rathaus, ein offenes Ohr. Dazu beitragen soll ein Stammtisch für die Gewerbetreibenden. (san)

Die Sondernutzungssatzung, deren Neufassung der Stadtrat nach 30 Jahren erlassen hat, erhitzte in den vergangenen Wochen die Gemüter von Einzelhändlern und Gastronomen ( www.onetz.de/1826566). Deshalb luden die beiden Gewerbetreibenden Horst Strobl und Sebastian von der Recke ihre Kollegen in der Altstadt zu einer Diskussionsrunde mit Oberbürgermeister Michael Cerny und Baureferent Markus Kühne ein.Der Rathaus-Chef legte am Abend des Gründonnerstag nochmals die zwei großen Ziele der Sondernutzungssatzung dar. Zum einen soll die Barrierefreiheit gewährleistet sein. "Dass die Gehsteige freigehalten werden, das hat leider in der Praxis nicht immer funktioniert." Zum anderen soll das Erscheinungsbild der Stadt schöner werden. Vieles an Kundenstoppern und Warenauslagen war im Laufe der Zeit immer mehr geworden. "Wir wollen eine wertige Gestaltung unserer Stadt, nicht Alu-Ständer an Alu-Ständer, teilweise acht nebeneinander." Wie wichtig Geschäfte und Gastronomie generell seien, unterstrich auch Baureferent Kühne: "Ohne sie ist eine Stadt tot." Ziel der Satzung sei es, Sicherheit zu gewährleisten, zu ordnen, aufzuräumen. "Ich denke, es weiß jeder, wo er überzogen hat, wo er überreizt hat."Die Satzung besagt, dass in den Hauptlagen der Altstadt Kundenstopper nicht aufgestellt werden dürfen, in den Nebenlagen jeweils einer. Früher sei angesichts vieler Werbeständer, die am Ende des Tages "standen wie Kraut und Rüben", der Stadtbummel eher ein Hindernislauf gewesen. "Und bei manchen Warenauslagen hatte man das Gefühl, da stand mehr draußen als drinnen im Laden." Seit 1. Januar ist die Neufassung der Satzung in Kraft, die Übergangsfrist endet zum 1. April. Kühne machte deutlich, dass die Satzung für alle gelte, "verschiedene Gerechtigkeiten kann's nicht geben".In der Diskussion ging es auch darum, wie hoch ein Kartenständer sein darf. Laut Satzung maximal 1,40 Meter. Doch in dieser Größe seien Kartenständer nicht zu bekommen, beklagte ein Einzelhändler. Die Ständer seien genormt, man könne sie ja schlecht absägen. "Schon in der Ausbildung lernt man, dass die Blickhöhe die verkaufsstarke Höhe ist - da nützen 1,40 Meter nix", lautete ein anderer Einwurf. Ein Einzelhändler bekannte freimütig, er habe in der Vergangenheit "vielleicht doch zu viel draußen gehabt". Und Horst Strobl, Mitorganisator der zweistündigen Informations- und Gesprächsrunde im Rathaus, gestand ein, er sei am Anfang stinksauer gewesen. Jetzt sehe er aber ein, dass Veränderungen nötig sind. Verena Daller, eine Vertreterin der jüngeren Generation und der Initiative "Mia san online", schlug vor, einen simplen Flyer zu gestalten, auf der die für die Einzelhändler relevanten Satzungsinhalte visuell dargestellt werden. "Dann weiß jeder Gewerbetreibende, wie er dran ist." Zum Zweiten wünschte sie sich mehr Dialog: "Dass man gemeinsam daran arbeitet." Auch Goldschmied Sebastian von der Recke forderte seine Kollegen auf: "Bringen Sie sich ein."Am Ende bat Kühne die Geschäftsleute, ihre Anträge zu stellen. Seien diese satzungskonform, würden sie genehmigt. Seien sie dies nicht, "werden wir nicht harte ablehnende Bescheide verschicken". Vielmehr soll dann das Gespräch gesucht werden. Und er bekannte, dass auch die Verwaltung lernfähig sei - nämlich dahingehend, dass ein Kartenständer 1,65 Meter groß sei.