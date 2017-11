Wie viele Leute sind in der Innenstadt unterwegs? Der Stadtmarketing-Verein kann darüber seit geraumer Zeit ziemlich genau Auskunft geben. Am Rathausbalkon ist ein Gerät installiert, das die Zahl der Passanten misst.

Per Hochrechnung

Künftig Besucherströme

Generell haben wir den Eindruck, dass die Frequenz höher ist, als viele vielleicht vermuten. Thomas Eichenseher, Vorsitzender Stadtmarketing



Es war Samstag, der 14. Oktober. Die Sonne lachte von einem tiefblauen Himmel, ein spätsommerlicher Lüftchen wehte durch die Gassen der Altstadt: Der Tag mit dem bisherigen Passanten-Rekord am Marktplatz, seit die Frequenz rund um die Uhr gemessen wird. 44 524 Menschen hielten sich an diesem Tag im Wohnzimmer der Stadt auf. "Wir waren selber überrascht, dass die Zahl so hoch war", sagt der Vorsitzende des Stadtmarketing-Vereins, Thomas Eichenseher. "Generell haben wir den Eindruck, dass die Frequenz höher ist, als viele vielleicht vermuten."Seit 28. September steht das Gerät auf dem Rathausbalkon, das in der Lage ist, die Zahl der Flaneure im Umkreis von 150 bis 200 Metern zu messen. Im Grunde zählt es die "vorbeilaufenden" Handys: Das System des Anbieters Vitracom erfasst alle Mobiltelefone, bei denen die W-Lan-Nutzung freigeschaltet ist. Auf Basis dieses Werts rechnet eine Software die tatsächliche Zahl der Passanten aus, und zwar ziemlich zuverlässig, wie Stadtmarketing-Geschäftsführerin Simone Schlage versichert. Die Software wird mit langjährigen Vergleichwerten aus anderen Städten gespeist, die wiederum mit den Ergebnissen tatsächlicher Zählungen verifiziert worden sind."Wir können nur die hochgerechneten Passantenzahlen einsehen und haben keinen Zugriff auf einzelne ermittelte Werte. Die Erfassung verläuft vollständig anonym, der Datenschutz bleibt gewahrt", betont Eichenseher. Das System kostet rund 1000 Euro pro Jahre. Den Betrag teilen sich der Stadtmarketing-Verein, die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Wirtschaftsförderung der Stadt und der Einzelhandelsverband. Für IHK-Geschäftsstellenleiter Johann Schmalzl sind die Zahlen deswegen interessant, "Weil wir Trends sehen und Handlungsbedarf ableiten können". Ihm geht es auch darum, die "Frequenz-Diskussion" mit objektiven Daten zu untermauern. Allzu oft sei davon die Rede, dass in der Altstadt nichts mehr los sei. "Hier sehen wir: Das ist nicht der Fall." Nach Auswertung des ersten Monats zeige sich schon jetzt, dass die Leute gezielt zum Einkaufen in die Innenstadt kommen, erläutert Alexander Seitz von der Wirtschaftsförderung. Der sonnige 14. Oktober war zwar insgesamt der besucherstärkste Tag. Der Tag mit der meisten Frequenz pro Stunde war allerdings der verkaufsoffene Sonntag am 1. Oktober. Zwischen 15 und 16 Uhr passierten 6061 Menschen das Messgerät."Richtig interessant wird es erst, wenn wir die Daten über einen längeren Zeitraum vergleichen können", erklärt Eichenseher. Und wenn sich nachvollziehen lässt, wie sich Veranstaltungen wie die Hexen- oder Luftnacht auf die Frequenz auswirken. Wenn dann noch ein zweiter Messpunkt hinzukommt, lassen sich auch die Besucherströme auswerten.Wie verträgt sich die Passanten-Zählung mit dem Datenschutz? "Wir hatten von Vornherein den Anspruch, dass das alles anonym und entsprechend der Bestimmungen läuft", erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Simone Schlage. Das Messgerät erfasse die Mac-Adressen der für das W-Lan freigeschalteten Mobilitelefone. "Aber nur verschlüsselt." Das diene dazu, Personen auseinanderzuhalten, nicht aber zu identifizieren. Die Mac-Adresse lasse sich nicht mit der Telefonnummer in Verbindung bringen. Außerdem würden alle erfassten Daten täglich um 0 Uhr gelöscht.