Die Bahnhofstraße Nummer 1 bekommt neue Mieter. Nachdem die Buchhandlung Lieret 80 Jahre in einem der Geschäftsräume im Erdgeschoss angesiedelt war, gab es dort in den letzten sieben Jahren Markenkleidung und Outdoor-Ausrüstung von Jack Wolfskin zu kaufen. Nun steht die Geschäftsaufgabe des Ladens bevor.

Bereits diese Woche startete der Räumungsverkauf. Ein neuer Mieter stehe noch nicht fest, erklärt der Eigentümer des Gebäudes, Bernd Rall. "Prinzipiell bin ich für alles offen. Es muss halt dazupassen", sagt er. "Ein gewisser Mix sei" hier entscheidend. Mit dem Döner-Imbiss Festiva und der Metzgerei Lindner gibt es in der Nachbarschaft schon zwei Geschäfte aus dem Lebensmittelsektor. Ein Modeladen würde da gut in das Gebäude passen. Der Mietvertrag mit Jack Wolfskin läuft noch bis Ende Februar 2018. Rall ist zuversichtlich, bald eine Nachfolgenutzung zu finden. Er bedauert, dass es immer weniger kleine Läden in der Innenstadt gibt. "Andererseits ist die Parkplatzsituation eine Katastrophe." Das und die Konkurrenz des Jack-Wolfskin-Stores durch den Verkauf derlei Kleidung im Internet, die Wöhrl-Sportabteilung und Inter Sport am Marktplatz, sieht Rall als mögliche Gründe, warum das Geschäft nicht gehalten werden konnte.