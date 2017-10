Als Partner der Amberger Unternehmen und Wirtschaftsförderin nutzt die Gewerbebau ihre Aufsichtsratssitzungen regelmäßig, um Firmen vor Ort zu besuchen und sich um deren Anliegen zu kümmern. Die quartalsmäßige Sitzung fand laut einer Pressemitteilung diesmal im Industriegebiet Nord bei dem Schaltanlagen-Spezialisten Jokiel statt.

Und das aus gutem Grund, wie es in dem Schreiben heißt, denn auch die gewünschte Änderung des Bebauungsplans für das Industriegebiet stand auf der Agenda. Geschäftsführer Karlheinz Brandelik betonte bei dem Treffen, dass "eine Vielzahl herausragender Unternehmen" ansässig sei, die durch ihr Wachstum Arbeitsplätze schaffen und sichern.Das Leistungsspektrum des Unternehmens Jokiel umfasst Serienfertigungen sowie Sonderlösungen von komplexen Schaltanlagen. Ein Team von 50 Mitarbeitern und Auszubildenden, darunter auch drei syrische Lehrlinge, eine hochwertige technische Ausstattung, Service, Leistungsbereitschaft und Kompetenz machen die Jokiel GmbH laut Gewerbebau zu einem verlässlichen, leistungsstarken Partner der Industrie. Das Unternehmen fertige zum Beispiel Schaltanlagen für Siemens und die Herding GmbH und sei damit ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette in der Amberger Wirtschaft. Die Nähe zum Kunden und der persönliche Kontakt seien hier ein echter Wettbewerbsvorteil. Aber auch außerhalb der Vilsstadt genieße Jokiel einen hervorragenden Ruf. Auf der Referenzliste des Unternehmens stünden Projekte für Bahlsen, BMW oder Carl Zeiss. Jokiels Schaltanlagen finden sich auch in den Universitäten in Regensburg und München, am Franz-Josef-Strauß-Airport, am Flughafen von Algier oder im Olympiaturm. Schaltanlagen sind in vielen Sparten von essenzieller Bedeutung. Für die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima und Kältetechnik (Gebäudetechnik) oder in der Filter-, Abwasser- und Fördertechnik, in Kläranlagen, im Maschinenbau sowie in der Automobilindustrie seien Jokiel-Schaltanlagen weltweit zuverlässig im Einsatz.Um das zukünftige Wachstum zu sichern, benötige die Jokiel GmbH aber zusätzliche Gewerbeflächen. Karlheinz Brandelik sicherte Geschäftsführer Thorsten Jokiel zu, sich für eine schnelle Änderung des Bebauungsplans im Industriegebiets Nord einzusetzen, um den ansässigen Unternehmen weiter optimale Voraussetzungen für deren wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen.