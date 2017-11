Im Jahr 1994 haben die Umbauarbeiten an der damaligen Kaiser-Wilhelm-Kaserne zur Fachhochschule begonnen. Jetzt, fast 23 Jahre später, ist auch das letzte der Gebäude fertig. Auf 600 Quadratmetern Nutzfläche hat die Gewerbebau GmbH die Digitale Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) untergebracht.

1,5 Millionen Euro hat dieser Umbau gekostet, der auf einer gemeinsamen Bewerbung der OTH Regensburg, Weiden und Amberg beruht. An den Hochschulen Weiden und Amberg gibt es künftig Räume, die von digitalen Gründern genutzt werden können, die hier eine Startbasis für ihre Unternehmen bekommen können. Gebäude A, so die offizielle Bezeichnung, war ebenso wie Gebäude F davor von der Gewerbebau entwickelt worden. In dieser Woche schon soll die offizielle Übergabe stattfinden. Danach, so beruhigt Karlheinz Brandelik, der Geschäftsführer der Gewerbebau, kann die OTH aber immer noch weiter wachsen. Durch die Abwanderung der Grammer AG nach Ursensollen Ende 2019 würden die der Hochschule benachbarten Firmenräume von Grammer frei, die sich ebenfalls im Besitz der städtischen Gesellschaft befinden.Dazu gehöre noch ein jetzt noch unbebautes Areal, das ebenfalls für Erweiterungen der OTH genutzt werden könne. "Das ehemalige Zinkl-Gelände benötigen wir für die Hochschule jedenfalls nicht", machte Brandelik deutlich.