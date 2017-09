"Energiewende" wird gerne als ein rein deutsches Schlagwort betrachtet. Doch auch andere Länder arbeiten längst an einer Stromversorgung auf regenerativer Basis. Beispielsweise in Chile. Dort sitzt die Amberger Grammer Solar mit im Boot.

Nachhaltig wachsen

Das Museo de la Memoria Das Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Museum der Erinnerung und Menschenrechte), so der volle Name, ist ein 2010 eröffnetes und vielbeachtetes Museum in Santiago de Chile. Es wurde zu dem Zweck errichtet, das Gedenken an die Opfer der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet, der das Land von 1973 bis 1990 mit eiserner Hand regierte, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Teile seiner Sammlung gehören zum Unesco-Weltdokumentenerbe. Das Museum ist eine Idee von Noch-Präsidentin Michelle Bachelet, die unter der Militärdiktatur selbst als politische Gefangene inhaftiert war. Kurz nach der Eröffnung zerstörte ein Erdbeben Teile der Sammlung. (ass)

Santiago/Amberg. (ass) Das ureigenste Amberger Unternehmen, das seinen Ursprung vor 40 Jahren im damals noch nicht so großen Grammer-Konzern hatte, besitzt seit 2013 eine Niederlassung in Chile. Damals lebten Geschäftsführer Siegfried Schröpf und seine Frau Brigitte ein Jahr lang in der Hauptstadt Santiago de Chile. Das Ehepaar fand dort die Bedingungen für ein Solarunternehmen ideal und wagte den Schritt, ein südamerikanisches Standbein in diesem Land zu errichten.Mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Museum de la Memoria hat das Amberger Unternehmen jetzt einen attraktiven Auftrag an Land gezogen. Der Innenhof des Museums war eine perfekte Kulisse, um mit der Einweihung der neuen Photovoltaikanlage die Fortschritte zu zeigen, die die chilenische Regierung beim Einsatz regenerativer Energien unternimmt.Energieminister Andrés Rebolledo kam persönlich, um die Anlage von Grammer Solar in Betrieb zu nehmen: "In Chile erleben wir heute eine Energiewende, die auf Wind und Sonne baut, und damit Chile in die Lage versetzt, sich ökonomisch weiterzuentwickeln und nachhaltig zu wachsen!", so der Energieminister.Die Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 70 Kilowatt Peak erzeugt jährlich bis zu 105 000 Kilowattstunden Strom, also etwa 50 Prozent mehr, als eine gleichartige Anlage in Deutschland. Eine Strommenge, die ausreicht, um dort 60 Häuser mit Energie zu versorgen. "Diese Anlage ist eine Symbol dafür, wie wichtig es ist, den Planeten auf dem wir leben, zu schützen", waren die Worte des Museumsdirektors Francisco Estévez beim offiziellen Teil der Einweihung zu diesem Thema.Siegfried Schröpf zeigt sich zufrieden mit den Erfolgen von Grammer Solar in Chile: "Unsere Strategie, sich in Chile genauso wie in Deutschland auf Dachanlagen mit Eigenstromversorgung zu konzentrieren, erweist sich immer mehr als richtig."