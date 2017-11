"Was könnte denn zu Hause gerade wieder passieren?" OB Michael Cerny weiß genau, was in Mitarbeitern vorgeht, die daheim einen Demenzpatienten betreuen. Andere wissen es jetzt auch. Dank Dieter Hallervorden.

Es dauert zwei Minuten, die zehn Kreuze zu machen. Norbert Schmid über die oft fehlende Vorsorgevollmacht

Der stellte im Film "Honig im Kopf" einen Demenzkranken dar, der am Ende seine Enkelin nicht mehr kennt. Diesen Streifen sahen sich am Montag im Ringtheater weit über 100 Mitarbeiter von Stadtverwaltung, Klinikum, Sparkasse und Agentur für Arbeit bzw. Jobcenter an. Diese vier bedeutenden Arbeitgeber taten sich erstmals in dieser Form zusammen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu behandeln.Ein Randproblem? Keineswegs! Bei der anschließenden Podiumsdiskussion gaben drei der sieben Befragten an, in der eigenen Familie Erfahrung mit Demenzkranken zu haben. Auch emotional keine einfache Sache, das hatte schon der Film gezeigt. "Oft leiden die Angehörigen mehr als die Betroffenen", bestätigte jetzt Gerontotherapeut Georg Pilhofer.Birgit Hübner (Fachstelle für pflegende Angehörige, Amberg) unterschied zwischen der primären Demenz, wie es etwa die Alzheimer-Erkrankung sei, und der sekundären Demenz nach einem Schlaganfall oder Infarkt. Laut Norbert Schmid, dem Leiter des Betreuungsamtes der Stadt, stehen in Amberg rund 800 Menschen unter gerichtlicher Betreuung - "ein Großteil davon leidet unter Demenz". Er könne jedem nur empfehlen, sich schon vorher um eine Vorsorgevollmacht zu kümmern: "Es ist ganz wichtig, einen gesetzlichen Vertreter zu haben, wenn man in eine solche Lage kommt." Klinikumsvorstand Manfred Wendl musste im Fall seiner Mutter - ohne Vorsorgevollmacht - seine Zuständigkeit durch das Gericht feststellen lassen. Seine Erkenntnis: "Man setzt sich zu lange nicht mit dem Thema auseinander und wird dann eingeholt."Das haben in Zeiten des Fachkräftemangels auch die Arbeitgeber erkannt. Die Sparkasse erhob Zahlen und stellte laut Vorstandsvorsitzendem Dieter Meier fest: "In unserem Haus ist die Betroffenheit deutlich höher, als wir ursprünglich vermutet hatten." Wenn man die Mitarbeiter in diesem Punkt ernst nimmt, macht das die Firma noch stärker, betonte Markus Nitsch, der neue Chef der Agentur für Arbeit Schwandorf.OB Michael Cerny fand es wichtig, von Arbeitgeberseite eine Kultur zu schaffen, in der man über das Thema der Pflege sprechen kann und sich die Frage stellt, wie als Reaktion darauf die Arbeit anders zu organisieren ist. "Denn Leute können unter dieser Belastung kaputtgehen." Moderator Martin Preuß, im Hauptberuf Leiter eines Seniorenheims, bestätigte das: "Im Alltagsbetrieb kommen Leute, die sind am Ende ihrer Kräfte." Unheimlich belastend sei etwa, wenn der Tag-Nacht-Rhythmus des Betreuten total durcheinander komme."Die Angehörigen sollten sich möglichst frühzeitig Hilfe holen", rieten alle Experten. Und Georg Pilhofer lenkte zum Schluss noch einmal den Blick auf die Demenzkranken selbst: "Das Wichtigste, was ein Mensch in dieser Situation braucht, ist Zuneigung, Liebe und Wertschätzung."___Weitere Informationen: www.agvb.de (unter Regierungsbezirk Oberpfalz/Landkreis Amberg-Sulzbach)