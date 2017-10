Die Herding Filtertechnik-GmbH kommt aus den positiven Schlagzeilen nicht heraus: Dem Festakt zum 40-jährigen Firmenbestehen und der Einweihung des neuen Verwaltungsgebäudes ging eine zweitägige internationale Fachtagung voraus. Traditionell - seit mittlerweile 30 Jahren - findet dieses Treffen im Drei-Jahres-Turnus am Amberger Firmen-Stammsitz statt. Eingeladen waren laut einer Presse-Info des Unternehmens internationale Kunden und Kooperationspartner.

Neben dem Erfahrungsaustausch stand auch die Schulung in neuen Produkten auf der Agenda. Laut Senior-Chef und Mehrheitsgesellschafter Walter Herding hat sich das weit verzweigte Partnernetz mehr als bewährt. Das bewiesen die über Jahrzehnte andauernden Kooperationen. So arbeitet Herding seit 1985 mit der japanischen Firma Nittetsu zusammen. Ähnlich verhält es sich laut Herdings Sohn Urs auch bei Weltmarken wie Wrigley oder BASF.Teilnehmer der internationalen Tagung kamen aus Frankreich, China, Japan, der Türkei, Indien, Italien, Spanien, Argentinien, den USA, Schweden, Thailand und Taiwan.Die Herding GmbH ist einer der führenden Hersteller industrieller Filtersysteme. Mittlerweile gehören dem Unternehmen weltweit fast 370 Mitarbeiter an.