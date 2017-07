Hoher Besuch in Amberg

Besuchen Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Ministerpräsident Horst Seehofer den Amberger Siemens-Standort, ist das mediale Interesse entsprechend groß. Kommt aber der führende Kopf eines weltweit agierenden Elektronik-Riesen in die Stadt, wird kaum Notiz davon genommen. Boo-Keun Yoon , Chef des südkoreanischen Konzerns Samsung, weilte am Freitag von 8.45 bis 11 Uhr als Spitze einer 13-köpfigen Delegation an der Werner-von-Siemens-Straße. Ein Standort-Sprecher bestätigte die Stippvisite des 64-Jährigen, ohne näher auf die Inhalte einzugehen.