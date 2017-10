Mit einer Spende von 2000 Euro unterstützt die Hypo-Vereinsbank in Amberg bereits im dritten Jahr in Folge den Förderverein Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum St. Marien, kurz Flika. Den Scheck übergab Sabine Schulz, Leiterin der Privatkundenfiliale, jetzt mit Mitarbeiterin Stefanie Graf.

"Wir wollen gesellschaftliche Verantwortung vor Ort übernehmen und mit unseren Spenden ein klares Bekenntnis zu unserer Region zeigen. Daher freut es uns, dass wir Flika auch in diesem Jahr wieder bei seinen Projekten unterstützen können", wird Sabine Schulz in einer Pressemitteilung zitiert, in der auch steht: "Mithilfe unserer Spenden hoffe wir, das Gesundwerden der Betroffenen zu erleichtern." Denn Flika unterstützt Kinder, Jugendliche und deren Angehörige während und nach dem Krankenhausaufenthalt in belastenden Situationen. So kann der Nachwuchs beispielsweise während des Krankenbesuchs im Flika-Zimmer im Erdgeschoss des Klinikums zur Betreuung abgegeben werden.