Gemunkelt wurde es schon länger, jetzt ist es amtlich: Die Stadt hat den Sitz der ehemaligen Stadtsparkasse erworben. In das Erdgeschoss soll ein Schalter für Bürgeranliegen einziehen.

Oberbürgermeister Michael Cerny bestätigte auf Nachfrage den Immobilienkauf, der wahrscheinlich an diesem Donnerstag in der Sitzung des Ferienausschusses (15 Uhr, Mittlerer Rathaussaal) offiziell bekanntgegeben wird. Über den Kaufpreis schwieg sich der Rathauschef aus.Das Gebäude in der Herrnstraße 1 bis 3 war bisher Eigentum der Sparkasse Amberg-Sulzbach, die im Erdgeschoss Geschäftsräume mit Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern unterhält. Die Stadt war bislang Mieter, das Ordnungsamt belegt das Obergeschoss. Jetzt haben sich die Verhältnisse quasi umgedreht: Die Stadt ist Eigentümer, das Geldinstitut Mieter. Genauso wie die Optik Klenck, die ebenfalls im Erdgeschoss einen Laden betreibt und diesen auch weiter behält."Wir wollen in dem Haus ein echtes Bürgerbüro einrichten", erklärte Cerny zu den Absichten der Stadt. Ziel sei es, im Erdgeschoss einen Schalter zu eröffnen, "der 90 Prozent aller Bürgeranfragen bearbeiten kann". Dazu muss nicht nur das Foyer umgebaut werden, auch die Verwaltung muss sich zumindest in Teilen neu aufstellen. Gefragt sind jetzt "Allrounder", die den Bürgern am Schalter Rede und Antwort stehen und ihnen schnell weiterhelfen. Cerny begründete den Kauf vor allem damit, dass die Stadt auf diese Weise in puncto Barrierefreiheit einen großen Schritt nach vorne mache. Statt jedes einzelne Amt mit Publikumsverkehr nach und nach für viel Geld behindertengerecht umzubauen, könne mit dem Bürgerschalter relativ schnell für die wichtigsten Anliegen eine einzige barrierefreie Anlaufstelle geschaffen werden.Mit dem Sparkassen-Haus seien die drei Hauptbereiche der Verwaltung dann auch baulich an drei benachbarten Stellen zusammengefasst: Die Kernverwaltung im Rathaus am Marktplatz, die Sozialverwaltung an der Adresse Hallplatz 1 und als Bürgerhaus das Sparkassen-Gebäude.An der Ecke Marktplatz/Herrnstraße residierte bis in die 50er-Jahre das Café Rathaus. Die Stadtsparkasse kaufte das Gebäude und ließ es abreißen, um ihren neuen Unternehmenssitz hier zu errichten. 1955/56 wurde gebaut. Eröffnung war heute vor 61 Jahren. 1994 fusionierte das Geldinstitut mit der Kreissparkasse zur Sparkasse Amberg-Sulzbach und bezog seine neue Zentrale an der Marienstraße. (Angemerkt)