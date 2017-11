Ausgesprochen groß ist die Auswahl an noch freien Ausbildungsstellen in Stadt und Landkreis. Deshalb sollen sich Betriebe, die Lehrlinge suchen, offensiv um Nachwuchskräfte bemühen, lautet der Rat der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Praktikum auch für Lehrer möglich Udo Leitz, Rektor der Dreifaltigkeits-Mittelschule, sprach in seinem Jahresrückblick von großem Interesse, das Lehrkräfte an Betriebserkundungen zeigten, etwa auch beim Besuch bäuerlicher Einrichtungen. Als Höhepunkt bezeichnete Leitz die Ausbildungsmesse für Handwerksberufe mit registrierten 550 Schülern und Eltern. Im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage mit mehr Seminarangeboten in der Luitpoldschule in Amberg geben. Stolz präsentierte er mit Vorsitzender Kathrin Schmidt die beim bayerischen Schule-Wirtschafts-Tag in Bamberg erhaltene Auszeichnung für 30 Jahre engagierter Arbeit. Die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks in Deutschland unterstrich Kreishandwerksmeister Hans Weber aus Ammerthal mit dem Hinweis, dass es bundesweit fünf Millionen Beschäftigte gibt. Im Bereich der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz, der drittgrößten Deutschlands, sind etwa 37 500 Mitgliedsbetriebe mit rund 16 000 Azubis registriert. Heuer haben laut Weber 6000 junge Leute eine Ausbildung begonnen. Noch eine bemerkenswerte Zahl: Etwa acht Prozent der Lehrlinge kommen mittlerweile aus Gymnasien. Weber empfiehlt, dass sich die Lehrer der Entlassschüler in Handwerksbetrieben über die Berufe praktisch und theoretisch informieren. Die Lehrer sollten sich durchaus schlau machen, sagte auch Schulamtsdirektor Peter Junge. Es bestehe sogar die Möglichkeit von Lehrer-Praktika. (usc)

"Die Wirtschaft im Raum Amberg-Sulzbach bietet den Schulabgängern gute berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten", betonte IHK-Geschäftsstellenleiter Johann Schmalzl bei der Jahreshauptversammlung des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft. Seine Botschaft an die Schulabgänger: "Karriere mit Lehre ist eine interessante Alternative zum Studium."Die in der Region bestehenden Chancen auf dem Ausbildungsmarkt erläuterte Johann Schmalzl von der IHK. Waren es 2013 lediglich 80 unbesetzte Ausbildungsplätze, so stieg deren Zahl kontinuierlich: 2014 waren es 109, ein Jahr später 148, dann 178 - und nun sind es 211.Wie Schmalzl erläuterte, gab es heuer bei den Betrieben, die zur IHK gehören, 4,5 Prozent mehr neue Verträge als 2016. Das sind insgesamt 541 Lehrverträge. Davon entfallen 253 auf technische und 288 auf kaufmännische Berufe. Betrachtet man die Berufsfelder, so führen Metallberufe mit 161 Lehrverträgen das Ranking an, gefolgt vom Handel (124), Elektroberufen (49), dem Gastgewerbe (28) und Bankkaufleute (16). Betrachtet man die Schulabschlüsse der neuen Azubis, ergibt sich folgendes Bild: ohne Abschluss 0,5 Prozent, Mittelschule 29,5, Mittlere Reife 52,0, Abitur/Fachabitur 17,8 Prozent. Ausländischer Abschluss: 0,2 Prozent.Laut Johann Schmalzl gibt es in diesen Branchen die meisten offenen Stellen: Metzger, Bäcker, Zimmerer, Metallbauer, Maler, Lackierer, Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk, Verkäufer, Koch, Restaurantfachkraft, Elektriker, Energie-Gebäudetechnik, Fleischer, Fachlagerist und Friseur.Thomas Ehrenfels, Mitglied der erweiterten Schulleitung der Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg, sagte dem Arbeitskreis die Unterstützung auch seiner Schule zu. Ehrenfels, der vor dem Wechsel zur Schule lange Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, ergänzte in seinem Vortrag noch das Thema: "Was Betriebe von angehenden Azubis erwarten". Demnach fordern Unternehmen das: Teamfähigkeit (69 Prozent), Motivation und Engagement (63), Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit (63), Schulabschluss und gute Noten (61) sowie Kommunikationsfähigkeit (54 Prozent).